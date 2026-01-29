逾9年重啟國共會談...鄭麗文喊中國是親人...梁文傑回擊：一天到晚想併吞，這樣的親戚有何意義？

已中斷逾9年的國共論壇即將重啟，於2月3日在北京舉辦，國民黨由副主席蕭旭岑率隊前往，而黨主席鄭麗文昨稱中國是親人。對此陸委會今（29日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」

有媒體詢問，藍營智庫將在下周率團訪問北京與中方交流，預計和中國國台辦主任宋濤會面，定調民生不涉政治，但雙方都不透露有誰出席；此外，對於鄭麗文稱中國是家人的說法，想請教陸委會有何看法？

對此，梁文傑認為，要去就大大方方去，到時候都會知道有誰去，為何不提供名單，他也覺得很奇怪。



關於鄭麗文稱中國是親人，梁文傑直言：「關於鄭麗文主席的講法，我只能夠說，假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要讓我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」

(圖片來源：陸委會記者會、三立新聞網)

