逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務

大陸積極開發機器人市場、布局機器人產業發展，從春晚舞台上略顯生硬的扭秧歌，到進行拳擊比賽時的驚豔亮相，2025年大陸人形機器人迎來快速發展。近日大陸《中國青年報社》社會調查中心聯合問卷網發布的最新調查顯示，高達92.6%的受訪者看好大陸人形機器人產業發展前景，91.0%受訪者表示人形機器人的飛躍式發展讓自己對「中國智造」更有信心。這項調查共有1502名受訪者參與。

養老、家庭服務、工業製造成為民眾最期待人形機器人應用的三大領域。 （圖／翻攝 bilibili 「 稚暉君 」）

調查結果顯示，養老服務、家庭服務、工業製造成為民眾最期待人形機器人應用的三大領域，比例分別為58.5%、56.3%、55.8%。其他受關注領域還包括應急救援54.9%、公共安全41.6%、醫療康復41.2%、商業服務37.9%、教育領域32.7%等。

在深圳從事機器人相關工作的陳新（化名）認為，未來人形機器人最主要的應用領域是工業場景，如倉儲倉庫、工業生產製造等。他表示期待未來有更多應用於多種行業的機器人，如政務類、安防類、導引服務等，讓機器人可以更好地為人服務。在北京工作的95後周小敏（化名）則特別期待養老領域的應用，她認為未來人形機器人或許可以實時監測老人的身體狀況，及時響應突發情況。

機器人在婚禮上當花童。（圖／翻攝微信公眾號「AI故事計畫」）

2025年「具身智能」首次被寫入大陸《政府工作報告》，在「十五五」規劃建議中也將其列為前瞻布局的未來產業之一。北京、廣東、安徽等地也在各地「十五五」規劃建議中關注了機器人產業發展。北京亦莊機器人科技產業發展有限公司副總經理孫玲指出，從硬體產品來說，大陸國產的人形機器人在全球很有競爭力。

關於人形機器人發展的意義，57.5%的受訪者認為會增強大陸在科技領域的國際影響力，57.0%認為會促進人工智能等前沿技術突破，53.7%認為會提升大眾的科學素養與創新意識，47.5%認為會推動相關產業鏈發展完善。此外，46.2%的受訪者認為人形機器人的發展會為青年提供更多就業創業空間。

學習機電一體化技術專業的00後李浩表示，人形機器人是個比較新的產業，在逐步投入市場的過程中需要很多專業維護人員，也會增加相關的實習和工作崗位，他很樂意到這個行業工作。孫玲也注意到，有越來越多的年輕人在關注人形機器人產業的發展，該領域的從業者也越來越年輕。

