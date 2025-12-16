逾9成弱勢兒少認「經濟影響自己」 家境越困難情緒衝擊越多

據家扶基金會16日發布的《童年逆境經驗研究調查》指出，92％弱勢兒少表示家庭濟對自己造成影響、73％感覺家中生活開支有困難。（林良齊攝）

據家扶基金會16日發布的《童年逆境經驗研究調查》指出，92％弱勢兒少表示家庭濟對自己造成影響、73％感覺家中生活開支有困難，調查更發現家境越困難的兒少情緒困擾程度越高。

據調查顯示，75.1％弱勢兒少家庭曾經發生過經濟困難，甚至有30.7％兒少認為該事件對家庭「影響甚鉅」，90.8％兒少認為庭收入與其他家庭比較起來偏低，73.5％兒少認為家庭應付每個月生活費用困難，12.6％甚至表示「相當困難」，進一步調查弱勢兒少情緒問題，家庭生活費用越艱困、有情緒困擾的兒少比率越高。

廣告 廣告

家扶基金會主任蔡雯瑾認為，弱勢孩童往往因為經濟因素等，無法在參加部分娛樂、如補習等校外活動時有遲疑，導致部分缺乏同儕支持，也有部分還要打工協助家計、擔任家庭主要照顧者，甚至因為家中經濟等原因讓家裡時常出現爭吵景像，都可能是讓孩子心情低落的原因。

家扶基金會透過「少年展力計畫」以少年為方案主人、建立少年專屬空間、以合作代理教導、學習克服困難、延展少年歸屬感及學習必要技巧等協助弱勢兒少。蔡雯瑾說，藉此建立孩子成就感、自信心也能有同儕支持，並且學會關懷社區。

如16歲的阿弦（化名），父親從事臨時工、母親在家照顧失智祖父，家中還有患有唐氏症姐姐及2個妹妹，家長難以顧及阿弦需求，透過少年展力計畫後他從內向到勇於表達、甚至唱起饒舌。

家扶基金會執行長周大堯表示，陪伴與正向經驗的累積，是孩子走出困境、培養復原力的重要力量。家扶提供營隊活動、課輔班、少年展力、青年構力等服務，致力於讓弱勢兒少在成長過程中能獲得穩定的陪伴，不僅能在面對困難時感受到支持，穩定的關係與溫暖的連結，將成為孩子面對未來挑戰的底氣，期盼大家在歲末寒冬之際，攜手陪伴更多在生活困境中的兒少，讓每個孩子都能在愛與支持中迎接新的一年。

捐款可洽家扶基金會官網。

更多中時新聞網報導

棒球》《冠軍之路》紀錄片 給台灣棒球迷的情書

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

健志帶妻遊非洲拍MV 誕生愛的結晶