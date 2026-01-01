【華人健康網文／亞東醫院心臟血管內科張基業醫師】對於被診斷為心房顫動（Atrial Fibrillation, AFib）的患者，預防缺血性腦中風是治療的首要目標。傳統的預防方式是長期服用抗凝血劑，但這類藥物帶來的出血風險，特別是對高危險群患者，往往成為巨大的負擔。

逾9成心房顫動釀血栓根源：心臟左心耳！左心耳封堵手術，預防中風關鍵武器

心房顫動與左心耳的關係：中風的起源地

要理解中風風險，必須聚焦於心房顫動時心臟的變化。在心房顫動發作時，心房電活動混亂，導致心房壁快速且不規則地顫動，血液無法有效泵出，在心房內流動緩慢，形成「滯留」。

在左心房，有一個特殊的囊狀構造稱為左心耳（Left Atrial Appendage, LAA）。這個結構因為其複雜、充滿「褶皺」的內部構造和血流滯留，成為心房顫動相關血栓的主要形成地點。大規模研究證實，超過90%的心房顫動血栓都源自於此。

當左心耳形成的血栓脫落，它會隨血流經主動脈、頸動脈進入腦部，堵塞血管，導致致命性的缺血性腦中風。左心耳封堵手術的目標，就是從源頭阻斷這個危險的血栓來源。

左心耳封堵手術（LAAO）：微創封堵策略

左心耳封堵手術（LAAO）為不適合或不願長期服用抗凝血劑的患者，提供了一條安全有效的替代道路。這項手術的核心思想是：既然左心耳是血栓的主要來源，就透過微創導管技術，將其永久性「封閉」起來，阻斷血液流入，徹底消除血栓形成的可能。手術無需開胸，透過心導管方式進行，以下說明LAAO其手術原理。

植入裝置：醫師會將特製的封堵器（Occluder），經由股靜脈（大腿根部）送入心臟。

原理：封堵器由鎳鈦合金（Nitinol）製成，具有記憶金屬特性。它在導管內壓縮，一旦釋放到左心耳開口處，就會自動展開，貼合開口。

長期屏障：術後心臟內皮細胞和組織會逐漸生長，將封堵器完全包覆，形成一道永久性的組織屏障，使左心耳與心房完全隔離，從根本上消除血栓風險。

適用對象：誰最需要LAAO手術？

左心耳封堵手術主要針對以下幾類型高風險心房顫動患者：

高出血風險或曾有出血病史者：曾有自發性腦出血、胃腸道出血或反覆嚴重出血者，長期服用抗凝血劑的風險遠高於效益，這是最主要的適用人群。

服用抗凝血劑仍中風者：儘管規律服藥，仍發生缺血性腦中風，可能需要更積極的預防手段。

無法長期規律服藥者：因工作性質、生活習慣或藥物副作用嚴重，難以每日規律服藥，影響生活品質者。

高風險跌倒者：高齡或平衡感不佳者，一旦跌倒，服用抗凝血劑可能引發致命性內出血，風險極高。

手術流程及術後關鍵點

手術通常在心導管室進行，約需2小時。

術前準備

醫師會進行全面評估，包括：

心臟電腦斷層（CT）：精確測量左心耳大小、形狀和三維結構。

心臟內超音波（ICE）／經食道心臟超音波（TEE）：用來輔助確認內部有無血栓，並在術中進行即時影像引導。特別是ICE的使用，有助於病患在局部麻醉下完成手術，減少全身麻醉的相關併發症。

術中步驟

定位與穿刺：在大腿根部微小切口，將導管經股靜脈送入心臟。

即時導引：借助ICE或TEE影像以及X光透視的雙重即時導引，精準將導管送達並安全穿過心房間隔進入左心房。

植入與確認：釋放選定大小的封堵器，使其穩固展開於左心耳開口。醫師會進行多角度確認，確保位置穩固且沒有殘留滲漏。

術後照護

短期用藥：術後初期需服用雙重抗血小板藥物（如阿斯匹靈和保栓通），以防止封堵器表面在內皮細胞生長完成前形成血栓。

追蹤：定期回診進行心臟超音波追蹤，確認封堵器位置穩定、無滲漏，且表面已被組織完全覆蓋。醫師會根據追蹤結果逐步調整或停用抗血小板藥物。

潛在風險

雖然LAAO手術相對安全成熟，但仍存在潛在風險，患者應充分了解：

心包填塞：極為罕見但嚴重的併發症，可能因穿破心臟壁導致血液積聚。

封堵器脫落或移位：需再次手術取出或重新植入。

術後血栓：若未按醫囑服用術後抗血小板藥物，封堵器表面仍有形成血栓的可能。

結語

左心耳封堵手術為不適合長期使用抗凝血劑的心房顫動患者，提供了一種安全且有效的微創中風預防方案。它從根本上解決了血栓的來源問題，顯著降低中風風險，並提升患者生活品質。

在決定治療方案前，請務必與您的心臟科醫師進行詳細諮詢與討論，共同制定最適合您的個性化治療決策。

