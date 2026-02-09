逾9成日女不敢單穿瑜珈褲！過來人曝「像裸體出門」：會嚇到別人

會穿瑜珈褲的日本女性中，僅有6%的人敢單穿出門。示意圖／翻攝自Pixabay

不少女性在運動時，會穿著瑜珈褲，但在日本卻有人對這種褲子抱持牴觸情緒，認為「看起來像內衣」、「不知道該往哪裡看」。不過，也有人認為，瑜珈褲比一般褲子舒服，而且非常適合運動，每個人都有穿衣自由，不應該被限制。

根據《otonanswer》報導，不少名人、模特兒都喜歡穿著瑜珈褲，但日本卻有許多網友表示會對瑜珈褲敬而遠之，他們認為瑜珈褲展露出的線條、顏色可能會讓人感到尷尬。

網友指出，由於瑜珈褲相當緊身，會展露出明顯的身體線條，很多人都擔心「敏感部位的線條太明顯」、「內褲的痕跡會露出來」，還說看的人都不知道該往哪看。此外，膚色的瑜珈褲由於緊身的關係，看上去會像是裸體，會嚇到別人，甚至有人認為穿瑜珈褲好看的人只有國外女性，或是腿長、有線條的人，認為普遍日本人難以駕馭。

不過，也有人對瑜珈褲表示支持，他們認為瑜珈褲比褲子舒服，包含伸縮性好，能夠在運動時減少疲勞、支撐肌肉。另一派的人說，因為瑜珈褲相當緊身，能夠警惕自己身材不要走樣，「某種程度上還能幫助減肥」。最後，也有人認為，對他人的穿著反應過度不太好，每個人都有穿衣自由，不只是瑜珈褲，大家都應該享受自己覺得最舒服的穿衣風格。

事實上，根據一項針對日本145名20歲至50歲的女性的調查，有36%的女性平時會穿著內搭褲、瑜珈褲，當中有高達52%的人選擇穿在裙子、長褲內，僅有6%的敢直接單穿出門。大多數日本人抗拒的原因是體型限制，如果對自己下身線條沒有自信，絕對會不敢輕易嘗試。



