逾9.3萬移工失聯 成治安漏洞

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目前全台的86萬多名外籍移工中，竟有9萬3000多人失聯，平均9人就有1人失聯，由於失聯移工常被犯罪集團利用，已形成國內治安問題。（本報資料照片）

政府欲引進印度移工引發議論，數據顯示，目前全台的86萬多名外籍移工中，竟有9萬3000多人失聯，平均9人就有1人失聯，由於失聯移工常被犯罪集團利用，已形成國內治安問題。官警建議，政府在引進印度移工前，應先落實勞動契約並強化遣返機制，否則若印度移工來台後也失聯，在全台「趴趴走」，執法人員恐抓不勝抓，造成龐大的緝捕壓力。

警政署統計，去（114）年前3季在台犯罪的外籍嫌疑犯共有8293人，犯罪類型以詐欺案3013人最多，其次是公共危險案1869人，第三是竊盜案762人。

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依國籍分析，亞洲籍嫌犯7909人，占整體外籍嫌疑犯的95.37％，其中越南籍3991人，占48.12％最多；其次是印尼籍1009人、泰國籍1004人。

內政部移民署統計，截至今年2月，全台共有9萬3000多名外籍移工失聯，其中4萬4000多人為越南男性。越南移工失聯人數長期居高不下，失聯移工滯留台灣，極易遭受犯罪集團吸收，有人提供個人帳戶洗錢、充當詐騙集團車手、或當「山老鼠」，都嚴重影響社會治安。

官員指出，過去不少印度留學生與印度農業學者來台表現與交流經驗良好，然而印度社會貧富差距極大，官員擔憂印度社會底層的移工若來台失聯、遭犯罪集團吸收控制的機率恐攀升。

官員有鑒於大批越南失聯移工滯台，衍生出龐大治安問題，因此建議主管機關在引進印度移工前，對於移工來台條件，必須事先透過勞動契約嚴格約束，藉此降低移工失聯的可能，此外，主管機關也須落實並強化執行遣返機制，避免引進印度移工後，警政單位與移民單位再次因印度移工失聯問題，形成沉重的查緝壓力。