遇上恐怖攻擊如何自保、互救？ 醫點出「小橘書」4頁必看

陳志金建議，可以翻看《台灣全民安全指引》的內容，學習如何應對重大災難、事故危機。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

台北市昨天（19日）傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備，使用汽油彈、煙霧彈並持刀在台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，引發民眾恐慌。對此，ICU醫師陳志金提醒，可以翻看「小橘書」其中4頁內容，一同守護家園。

陳志金在臉書粉專發文表示，昨晚全台灣人應該都渡過了驚嚇的一晚，由於台灣人長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於這些突如其來的危機，或許沒有什麼準備，也不知道怎麼該因應，所以趁這個機會，可以和家裡的長輩、孩子一起來了解，當發生重大災難、事故危機發生的時候，有什麼事可以做、可以事先準備。

陳志金指出，前陣子政府普發「小橘書」（台灣全民安全指引），民眾可以拿出來翻閱，特別是「第12頁：毒化物災害」、「第13頁：大量出血、CPR、搬運傷患」、「第23頁：當我感到焦慮時」、「第24頁：如何和孩子討論危機」，希望大家能夠一起守護家園。

「小橘書」內容。（圖／翻攝自《台灣全民安全指引》）

「小橘書」內容。（圖／翻攝自《台灣全民安全指引》）

陳志金也強調，如果還未收到「小橘書」，線上也有資料可看，「遠離那些說『拿去丟垃圾桶』或者『拿去蓋泡麵』的人，守護我們自己心愛的人」、「發生危機時，第一反應：跑！Run；再來：藏！Hide；最後才是：反抗！Fight！」

