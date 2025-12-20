遇上隨機攻擊怎麼自保？醫師點名「小橘書」4 頁重點 自救、互救一次看懂

北捷運公司表示，今天開始心中山至雙連線形公園燈飾、中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，將關燈3天，以示哀悼。 圖：北捷／提供

[Newtalk新聞] 19 日發生張文隨機砍人事件後，捷運善導寺站又傳出一名男子隨機攻擊、最終遭警方壓制，一連串突發狀況引發社會不安。對此，ICU 醫師 陳志金在社群發文指出，被稱為「小橘書」的台灣全民安全指引中，有幾頁內容特別值得翻閱，能協助民眾在突發攻擊時進行自救與互救，也有事後心理調適的建議，即使沒有實體書，也可線上查閱。

針對北車發生的張文攻擊事件，陳志金表示，「昨晚全台灣人應該都度過了驚嚇的一晚」。他指出，台灣長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，面對突如其來的危機事件，「或許沒有什麼準備，也不知道該如何因應」，但也能藉此機會思考，在重大災難或事故發生時，有哪些事情是民眾可以事先了解與準備的。

蕭美琴說，有英國代表說，小橘書比小紅書更有用。 圖：總統府提供

陳志金建議，可特別翻閱「小橘書」中的第 12 頁、第 13 頁、第 23 頁與第 24 頁。其中，第 12 頁為「毒化物災害」，第 13 頁為「大量出血、 CPR、搬運傷患」，第 23 頁為「當我感到焦慮時」，第 24 頁則是「如何和孩子討論危機」，內容涵蓋突發狀況的處理原則、應對方式與心理調適建議。

他也分享，書中「大量出血、 CPR、搬運傷患」一節，提供了實際可用的急救知識，例如頸部出血時應以布料輕壓止血，不可綁止血帶或包住整個脖子，也不可用力壓迫傷口；而在「當我感到焦慮時」的章節中，則提醒民眾，面對重大事件感到焦慮與害怕屬正常反應，可多與家人、朋友討論感受，並適度控制新聞或網路資訊的攝取量，必要時尋求專業心理機構協助。

陳志金表示，「小橘書」體積小、內容實用，建議可放在背包中，在搭乘火車、捷運或高鐵時隨時翻閱，作為日常的安全與心理準備。

「小橘書」上求救篇教導民眾如何應對危機狀態。 圖：翻攝自全民安全指引網站第12頁

民眾可以參考全民安全指引應對嚴重傷勢，以及幫助受傷民眾。 圖：翻攝自全民安全指引網站第13頁

圖：翻攝自全民安全指引網站第23頁