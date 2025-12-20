遇上隨機攻擊怎麼辦？醫曝「小橘書」這4頁 自救、互救一次看懂

生活中心／倪譽瑋報導

19日發生張文砍人事件，之後捷運善導寺站又有一男子隨機攻擊，最後被警壓制。一連串的突發狀況，不免讓人有些焦慮，ICU醫師陳志金發文指出，被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》，有幾頁可以翻翻看，分別是第12頁、第13頁、第23頁、第24頁，分別提及有人受傷等狀況的處理原則、事後調適心情的建議，如果沒有收到實體書，也可至線上觀看。

北車發生張文攻擊事件 陳志金盼留意「事先準備」

逃兵通緝犯張文，19日先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，接著持刀隨機砍殺路人，最後在被追捕途中墜樓身亡。晚間在人潮眾多處，突如其來的攻擊事件讓各界陷入震驚與哀痛。

陳志金也關注到這起事件，他發文表示「昨晚全台灣人應該都渡過了驚嚇的一晚」，他認為台灣人長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於這些突如其來的危機「或許沒有什麼準備、也不知道怎麼該因應」，也許能藉這次機會，瞭解當發生重大災難、事故危機時「有些什麼是我們可以做、可以事先準備的？」

推薦小橘書 當下急救、事後調適均有提及

陳志金指出「小橘書」有幾頁可以翻翻看，分別是第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR、搬運傷患」、第23頁「當我感到焦慮時」、第24頁「如何和孩子討論危機」，這幾頁中提及突發狀況的處理原則、應對或調適方法。陳志金推薦，小橘書可以放在背包裡，坐火車、捷運、高鐵的時候隨時翻閱。

聚焦本次攻擊事件，小橘書「大量出血、CPR、搬運傷患」提供一些相關知識，如頸部出血要止血，需用布料輕壓，不可綁止血帶或包住整個脖子，不可用力壓迫傷口；或是「當我感到焦慮時」，書中提到，面對重大事件，感到焦慮和害怕是正常的，可多和家人朋友討論感受，或控制新聞或網路資訊攝取量，有需要時尋求專業心理機構協助。

小橘書中，有提供一些自救與互救建議，及特定災害應對方式。（圖／翻攝自全民安全指引網站）

