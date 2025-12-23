遇停電就沒輒！無人駕駛計程車Waymo卡路中間 Uber司機：守護安全不用演算法

無人駕駛計程車Waymo因為舊金山大停電而停擺。（翻攝自X）

美國舊金山上週末因變電站火災導致大規模停電，意外變成無人駕駛計程車Waymo的大型壓力測試，由於交通號誌無法正常運作，Waymo的車輛直接被癱瘓、停在路中間，造成車流回堵，這起事件引發各界對無人駕駛計程車的技術討論，Waymo的競爭對手、特斯拉執行長馬斯克也出來補一刀，表示他們家的服務沒有因此受到影響。

自動駕駛計程車停擺！乘客無奈下車自己走

綜合媒體報導，舊金山上週六（20日）下午起因為變電站火災，造成大範圍的停電，據太平洋瓦斯電力公司（PG&E）指出，受影響的至少13萬用戶。

Alphabet公司堆出的無人駕駛計程車（Robotaxi）服務Waymo成了這場大規模停電的受害者，網路上流傳各種災情畫面，只見Waymo的車輛因為停電沒有交通號誌，就直接停擺在路中間，造成後方車輛堵塞，有些乘客以為很快就能恢復，沒想到打給客服也因為大量電話湧入而無法接聽，最後只好自己下車、走路回家；Waymo回應表示，由於發生大範圍停電，已暫停在舊金山灣區的叫車服務，他們正努力與市府協調，希望盡快恢復服務。

Waymo慘遭壓力測試 對手馬斯克補一刀

Waymo的競爭對手特斯拉無人駕駛計程車Tesla Robotaxi，雖然已在舊金山灣區提供營運，但目前仍是採有安全駕駛員隨車的模式經營。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）轉發Waymo卡在路中間的畫面說到：「Tesla Robotaxi服務不受舊金山大停電影響。」

還是需要人類！ Uber司機：看見人類重要性

《中央社》報導，一名Uber司機卡邦吉斯（Enerlito Cabangis）投書《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle），回顧這起大停電事件，他表示，雖然Waymo當機，但這個城市沒有因此停擺，因為人類接手了。

卡邦吉斯有感，當時交通號誌一片漆黑，路上的駕駛放慢速度、搖下車窗，互相確認方向、禮讓彼此，大家用自己的眼睛、耳朵、雙手來守護安全，不需要靠任何演算法。雖然有人認為駕駛的工作正在被顛覆，但只要仍會發生停電等無法預期的意外，這個城市要的就不只是一個感測器，而是一個駕駛員、可以讓城市繼續運轉的鄰居，希望更多人可以從這次事件看見人類的重要性。

