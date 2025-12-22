遇到不友善餐廳！秦綾謙2歲兒被念到「自己道歉」 揪心嘆：招誰惹誰了

主播秦綾謙與藝人廖科溢育有2歲兒。資料照。翻攝秦綾謙臉書



主播秦綾謙2022年與藝人廖科溢結婚，隔年生下兒子，日前她帶著2歲兒子外出用餐，沒想到遇到不友善店家，不斷嫌棄孩子，讓孩子都感覺到不對勁，笑著對店家說「謝謝」和「對不起」。

秦綾謙20日在臉書發文透露，當天中午怕趕回家再吃飯時間拖得太晚，路上看到有兒童椅的餐廳就進去了，沒想到即使她處處謹慎小心，仍被店家句句帶刺的態度嚇到，一頓飯吃得好憋屈。

秦綾謙說，一開始店家竟把孩子安排在外側靠走道送餐的位置，她把孩子換到內側靠牆坐下，被唸說小孩碰到牆上的裝飾品，一些乾燥花跟絨毛玩具。她急忙將裝飾品挪開一些，又被念改變了他們「陳列概念」。

秦綾謙說，孩子吃飯時不小心菜掉到地上，她一直擦跟撿，仍有沒撿到的，她甘願支付與一客餐點差不多的清潔費，仍被念「也有小孩沒掉地上」，意指她很不會帶小孩。

令她最難受的是，孩子察覺氣氛不對，還一直笑瞇瞇的對鐵石心腸的店家說「謝謝你，對不起」，令她忍不住大嘆，是招誰惹誰了，「可以對自己拎著大包小包帶小幼幼出門的媽媽體諒友善一點嗎」。

文章引起許多家長共鳴，紛紛要她公布店家。秦綾謙21日再發文，表示當下選擇沒和對方爭論，也沒想公審餐廳，只是抒發心情，有可能只是店員的個人行為，所以不會公布店家名稱。

她也感嘆，當她教育孩子與人為善，得到回應卻沒有善意，不知以後如何讓孩子依舊善良熱情，卻也得適應社會的冷漠？

