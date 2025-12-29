遇到危險一鍵報警！必備防身自保APP推薦 手機就是你的救命神器

北捷攻擊案震驚社會，個人安全已不再是遙遠的假設議題，而是日常生活中必須正視的現實，上班族回家的深夜公車、年輕女性的獨自外出、外地出差的陌生環境，這些看似平凡的日常場景，都可能在一瞬間變成危機。但你知道嗎？你的手機裡可能已經內建救命工具，市面上也有多款經過驗證的防身APP，本文將帶你深入了解5款防身自保APP，只要事先設定好，就能在千鈞一髮時刻為自己爭取寶貴的救援時間！（文：費司特、圖：App Store、Google Play）

「110視訊報案」一鍵報警！同步錄音錄影

「110視訊報案」一鍵報警！同步錄音錄影。(圖片來源：內政部警政署)

廣告 廣告

如果要選一款最「在地化」的防身APP，「110視訊報案」絕對榜上有名，這是警政署專為台灣民眾開發的官方報案系統，也是目前唯一能直接連線110勤務中心的APP，下載後進入應用程式，設定好基本資料和緊急聯絡人，系統就能在你需要時立刻啟動。

最強大的地方在於它的「多元報案模式」，遇上無法發聲的緊急狀況？沒問題，你可以切換成「無聲視訊報案」，靜默地透過前鏡頭將現場畫面傳送給警察；如果訊號不穩定，還能改用「文字對談」甚至「預設範例訊息」求救。系統會自動GPS定位，將你的位置精準傳送到110受理席的警員螢幕上，警員不只能聽到你的聲音，還能看到現場的影像，甚至根據情況主動切換你手機的前後鏡頭，讓執法人員更清楚掌握狀況，根據警政署資訊，該功能可「有效抗制犯罪，嚇阻歹徒」。

「bSafe」女性、獨行者必備守護APP

如果說110視訊報案是「官方守護」，那麼bSafe就是「全天候私人保鏢」，這款APP整合了業界最全面的安全功能，堪稱防身APP的旗艦版，bSafe最聰明的設計是「守護者系統」，你可以事先新增多位信任的緊急聯絡人，當你按下紅色SOS按鈕時，不只警察會收到警報，你的所有守護者都會同時收到你的GPS位置和求救訊號。更厲害的是，SOS啟動時APP會自動開啟錄音和錄影，將周遭的聲音和影像全部記錄下來，並自動上傳到雲端備份，這些檔案將來可以作為法庭證據使用。

「bSafe」女性、獨行者必備守護APP

bSafe還有幾個功能很值得一提，「偽裝來電」讓你可以設定一個虛假的來電，營造出「我有人在等我」的假象，當面對潛在威脅者時特別有用；「警報聲」功能會在你啟動SOS時發出刺耳的警報音，足以嚇阻大部分的施暴者；「定時器」則適合獨自行走在危險環境時使用，如果你在設定時間內沒有確認自己的安全，系統會自動發送SOS，最適合經常在陌生環境活動、深夜獨自出門、需要長期安全監護的用戶。

iPhone內建SOS緊急服務：快速撥打119/110

iPhone內建SOS緊急服務：快速撥打119/110

有許多iPhone用戶不知道，手機內建了一套完整的緊急求救系統，無需下載任何APP，只要學會這個操作，任何時刻都能在3秒內啟動！啟動方式因iPhone機型而異。iPhone X和後續機型，只要同時按住電源鍵和任一音量鍵，螢幕會出現「SOS緊急服務」滑桿，此時繼續按住按鈕會開始倒數，倒數結束後會自動撥打110或119。iPhone 7和更早的機型，則是快速連按側邊按鈕5次，同樣可以觸發SOS滑桿。整個流程設計得極其便利，即使雙手發抖、驚慌失措也能操作。

啟動SOS後，系統會自動：撥打當地緊急服務電話；發送包含你目前位置的簡訊給事先設定的緊急聯絡人；如果你移動位置，GPS會持續追蹤並更新聯絡人的收到資訊，此外，你還能在健康APP中設定「醫療卡」，包括血型、過敏史、現有疾病等重要醫療資訊，緊急服務人員能直接從鎖定螢幕查閱。這功能最大優勢是零成本、零設定複雜度，它已經在你的手機裡，無需付費、無需額外下載、無需擔心應用程式會不會當機。

時刻守護：預防性的安全守護

時刻守護：預防性的安全守護

「時刻守護」一款強調實時位置共享和行程軌跡追蹤的應用，特別適合情侶、家人、親密朋友的使用者，APP核心功能是將你的實時位置以地圖方式呈現給信任的人，你可以看到伴侶現在在哪、父母是否平安抵達目的地、孩子從學校出發了沒有。APP能記錄30天的行程軌跡，你可以隨時查看對方去過哪些地點、停留多久、甚至使用的交通方式，同時能監測對方的手機電量、GPS信號強度和網路狀態，假如有人的手機快沒電，你能及時提醒。

當緊急狀況發生時，時刻守護也支援「一鍵求救」功能，按下按鈕後，系統會發動警報器、傳送精準定位，並可選擇錄製伴裝語音來迷惑潛在威脅者，此外，你可以設定常用地點提醒，例如設定一個「安全抵家時間」，如果對方在預期時間沒有到家，系統會自動提醒你。由於時刻守護需要雙方都安裝應用並互相授權，它更像是「親密關係中的安全協議」而非單方面的自救工具，優勢在於預防性的持續監護，讓彼此都能時刻掌握對方的安全狀態。

最後提醒，安全不是運氣的問題，而是準備的結果，面對不可預測的安全威脅，生命的主動權已經掌握在你的手指間，不要只下載卻忘記設定，緊急聯絡人、位置權限、快捷鍵設定，都必須事先完成喔！