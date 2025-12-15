遇到台灣獼猴別慌！防止人猴衝突 動保處給「5大原則」

記者李育道／台北報導

旅客遊山經常可看到台灣獼猴出沒。（圖／資料畫面）

有香港遊客日前到高雄柴山觀海咖啡廳賞景，僅背著一個小包包，卻突然遭獼猴硬搶，包包被拉扯破裂，現金與護照掉落，女遊客驚嚇追趕畫面驚險。目擊民眾指出，即使未提食物也可能成為目標，獼猴專家則說，獼猴長期與人類接觸後，已學會辨識遊客背包，認為可能有食物而行搶；不只觀光景點，新北市動保處也指出，近年因人類活動擴張、棲地破碎化，獼猴侵擾農地與民宅案件明顯增加，已派員勘查並提供設備協助因應，提醒民眾，若於戶外遇見野生獼猴務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則。

廣告 廣告

新北市生態環境多樣，常有野生動物族群出沒。近年因人類活動範圍增加與開發導致棲地破碎化，人與野生動物之間衝突比例逐漸升高。新北市動保處指出，臺灣獼猴屬於一般類野生動物，民眾若獵捕將違反《野生動物保育法》第17條規定，可依同法第49條最高處30萬元罰鍰。

獼猴專家則說，獼猴長期與人類接觸後，已學會辨識遊客背包，認為可能有食物就有行搶。（圖／資料畫面）

動保處也提醒，遇到野生動物危害不可使用捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，也可能傷害到人，且依據動物保護法第14-1條規定公告禁止使用這些陷阱，如查獲屬實，最高可處新台幣7萬5,000元罰鍰。

另農業部已於111年9月30日公告，將臺灣獼猴列為《動物保護法》之「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養可依動保法第26條處最高25萬元罰鍰。

新北市動保處表示，深坑區高姓農民多年種植番薯，卻屢遭獼猴闖入農地啃食，造成作物減收。他向動保處申請協助，於今年9月3日成功透過誘捕籠捕捉1隻獼猴。高姓農民表示，獼猴侵擾問題長期困擾，但動保處主動協助、提供設備，讓農民感到安心。動保處後續已將該隻獼猴移至合適地點野放，避免持續干擾民眾生活。

獼猴出沒應注意原則及要點。（圖／新北動保處）

另一起石門某民眾遭通報疑似非法飼養獼猴。動保處前往稽查時發現1隻幼猴被飼養在住處內。民眾供稱，一年前於山上遊玩時撿到小猴，出於同情心帶回照顧，卻未依規定通報專業單位。動保處表示，無論出於救援或飼養目的，自行飼養仍屬違法行為，因此依法裁罰5萬元並將該獼猴帶回安置。



民眾在進行戶外活動時應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，以維持適當距離方式，確保彼此安全。

破壞農地獼猴被誘捕籠捕捉，帶去其他區域野放。（圖／新北動保處）

除遵守五大原則外，於戶外進行餐飲、休息或其他活動時，也應加強食物管理。為降低衝突風險發生，務必妥善保管食物、避免外露，並切勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近。



新北市動保處表示，若民眾發現野生動物受傷、侵擾或疑似遭不當飼養，應通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員到場協助，避免民眾陷入危險或觸法，共同維護人與野生動物的安全與和諧。

破壞農地獼猴被誘捕籠捕捉，帶去其他區域野放。（圖／新北動保處）

更多三立新聞網報導

北廊廳交出「15天成績單」已服務122航班、2.6萬人次「滿意度4.5顆星」

寒風夜擠山邊貨櫃屋！父子「三顆火鍋料加水」當一餐 傷痛硬撐度日

北一女校慶爆「惡狼潛入偷拍換衣」 校方加強反針孔偵測

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂 機加酒限時9折

