遇到地震該怎辦？二寶媽議員曝「媽媽準備清單」 家中2地區相對安全

遇到地震該怎辦？二寶媽議員張文潔曝「媽媽準備清單」。圖／翻攝自張文潔臉書

27日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7地震，全台均有明顯搖晃。對此，身為二寶媽的台北市議員張文潔在臉書分享了防震要點，提醒民眾多加留意，同時分享了平時「媽媽準備清單」。

張文潔在臉書表示，身為兩個孩子的媽媽，她每天都在思考「地震來時，我要先抓誰？」她強調，有了孩子後，地震應對不再只是「蹲下、掩護、穩住」這麼簡單。她也分享了實用的家庭防震要點，包括：

1.地震當下：先顧「人」而非顧「事」

優先順序：孩子>自己>其他

孩子在身邊：直接抱住或壓低，一起蹲下。

一個孩子在身上、一個在旁邊：先穩住離自己最近、最小的孩子。避免衝去拿包包或手機。

2.家中相對安全區

安全：承重牆旁、堅固家具旁

避開：電視牆、高書櫃、吊燈、玻璃門窗

教導孩子：地震時跑到安全區，不要滿屋亂跑！

3. 睡覺時遇地震

不要立刻跳下床跑（跌倒機率很高）

用棉被或衣物護住孩子頭頸（注意呼吸口鼻）

等主要搖晃過後，再快速移動

4.平時「媽媽準備清單」

防災避難包

床邊一雙拖鞋

大人床頭備頭燈

常備藥（退燒、過敏）

教孩子「地震蹲下，找媽媽」

張文潔指出，地震發生後，北市119目前受理2件地震相關案件（電梯受困、屋內受困各1件），尚無重大災情；危老建築建管處也已派員巡查，持續回報中。她提醒市民，逃生時避免搭乘電梯，如有狀況請撥打1999或119通報，並建議備好防災背包，參考《台灣全民安全指引》進行避難。

