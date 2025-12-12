遇到對手了？青蒜1斤高達230元 她「大秀1招」讓攤販心虛秒算便宜

生活中心／李紹宏報導

青蒜味道濃郁，適合搭配烏魚子、煮魚類料理，不過不同攤販的價格竟然可以相差3倍，買菜前可要當心。一名女子控訴，在彰化某市場買了一斤高達230元的青蒜，讓她越想越不對，因為跑去其他家買才一斤75元；事後到當事店家質問，對方心虛秒少算錢，卻反嗆「已經少算錢了」，讓女子相當傻眼！不過也有行家分享，可能是品質不同才會造成這麼大的價差。

彰化女子在市場買到一斤230元的青蒜（右）。（圖／翻攝自彰化人大小事臉書）

價差3倍！一支青蒜竟超過30元

這名女子在彰化人大小事粉專指出，在彰化一間菜市場買菜時嚇傻了，因為青蒜一斤竟然要230元，等於1支要價39元。之後，女子越想越不對，跑到其他攤位買大蒜苗，結果竟然才一斤75元，等於價格差了3倍，因此讓她氣得回第一間攤商質問。

廣告 廣告

隨後，攤販心虛秒改口稱每斤190元，並退給女子7元，等於最後價格是一支青蒜32元。令人傻眼的是，攤販似乎還反嗆她「已經少算錢了」，讓她相當生氣，直呼「還是我只是單純被唬爛了」？

對此，一群買菜族認為青蒜這種價差實在太誇張，「下次要買多問兩攤才不會被無良攤商當盤子，我買再好的蒜也不可能買到一斤230的更何況現在是當季」、「我昨天買一支才10元」。

青蒜品質有差？

不過也有專業買家分析，這兩間攤販買的青蒜的品質似乎有滿大差異，認為價格高昂的單株品質明顯較好，應該是高山軟蒜；較便宜的青蒜比較硬口，蒜白較短。然而一斤要高達230元，其實還是在不合理的價格範圍。

更多三立新聞網報導

台灣開戰照樣上班課！黑熊學院「2關鍵」力挺苗博雅：一些人別只會唱衰

啪啪！黃國昌嗆「禁小紅書」害民主沉淪 綠揭證據打臉：你才大轉彎

住台北市「大安區」代表有錢？在地居民揭真相喊冤 一票網吵翻

才剛核發保護令 他竟2天內「狂打155通電話」騷擾妻子！下場慘了

