遇到就撿！她收養126隻流浪貓 到婚宴送「貓心意」換剩菜爆紅

一名30歲女子為了給流浪貓溫暖避風港，收養了126隻。示意圖／photoac

「取個名字就是有身份了」一名30歲女子宣宣表示，從小到大都是由外公、外婆撫養，而在農村家中所養的貓一直都是童年玩伴，感情深厚，直到2022年收養了一隻流浪貓，自此一發不可收拾，至今已126隻，其中最大開銷在於「伙食費」，為了減輕經濟負擔，宣宣在婚禮後向新人取得同意帶回剩菜，不僅能減少浪費，也能讓貓咪溫飽。

根據中國媒體《極目新聞》報導，中國雲南保山30歲的宣宣，從小在農村長大，視貓為玩伴，自2022年開始收養了1隻貓咪，「當時沒有想太多，想著能遇到就再多撿一隻，原來就是多添點兒糧的，事情後來發現，每一隻都是一對牽掛和責任」。

廣告 廣告

宣宣分享，收養10隻貓時家裡已經沒有空間，突破20隻時鄰居投訴接駁而來，為了不為他人添麻煩，宣宣一度搬到半山的公墓旁，至今搬到郊區，佔地三畝，花了1年多的時間從一磚一瓦開始建設，幸運地遇到愛心人士幫忙建了一棟貓宅，才讓126隻貓有了真正的避風港。

宣宣表示，收養126隻貓咪最大開銷就是「吃飯錢」，而在她經濟最困難時，一度依賴信用卡維持生活開銷；直到2022年底參加一場婚宴後，宣宣目睹大量剩菜被倒掉，驚覺「不如預留給毛小孩吃」，自此開始上街頭隨機尋找婚宴，向前徵求新人同意取得剩菜。

宣宣收養126隻貓，透過婚宴剩菜作為貓咪伙食，引發關注。圖／翻攝自極目新聞

宣宣表示，只要新人同意，她就會送上紅包做為新意，而「錢不多，是一個吉利的數字」，不過不僅需通過新人同意，更考驗「眼疾手快」，在服務生收拾前，盡可能快速挑選出相對清淡、貓咪可食用的菜色；如今，越來越多人知道了宣宣的故事，不只旅館老闆主動聯絡她，也有不少新人會提前跟她預約，還有新人邀請她一同參與喜酒，至於新人若推辭紅包，宣宣都會說「這是貓貓的心意」。

然而收養126貓咪背負責任相當重大，宣宣溫馨道「每隻貓都有自己的名字， 取個名字就是有身份了」，強調這些收養貓們「是家人而不是『小流浪』」，強調她的目的就是想要給這些曾經漂泊在外的貓咪一個溫暖的家。

目前宣宣善舉引起關注後爆紅，每週甚至會開3至4次直播與網友互動，宣宣也低調表示，這雖然改善了收入，為給貓咪伙食從豬肺升級成雞胸肉和罐頭，偶爾還能接廣告，不過「做救濟是一條沒有盡頭的路。你的能力越大，看到的需要幫助的越多。」

宣宣也分享，3年來媽媽雖然嘴上說著不理解，但始終堅持每天幫宣宣打理貓舍，爸爸則是不太接受，認為「做這件事還是不靠譜，還是應該有一份正經工作」，不過宣宣仍堅信，「我和牠們是相互治癒的，是他們給了我勇氣，給了我突破自我的力量」只盼貓咪們能吃好、喝好、健康快樂。



回到原文

更多鏡報報導

外星人與人類繁衍後代？他稱川普早知情：若公開證實將成最具影響力領導人

為了免費拿到「它」！打敗4.3萬人 意外成日本「最可愛高中生」抱回3座大獎

「打工人最想要！」佳能這廠停止營運 裁員補償金竟能讓員工回家養老