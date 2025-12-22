遇到張文想奪刀？館長親自教學曝1下場：連我都奪不到

生活中心／周孟漢報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。不少人也好奇，遇到像這樣拿刀亂衝的人，是否可以像電影場景一樣「奪刀」將其制伏？對此，就有網友挖出館長7年前示範的影片，只見就連館長這樣經過訓練的人也毫無反擊之力，館長更是嘆「連我都奪不到」，接著並曝光「最佳反擊方式」。









遇到張文狂砍能奪刀嗎？館長急示警喊「連我都奪不到」曝1動作是「最好防禦」

張文「無差別攻擊」震驚全台。（圖／民視新聞網）





由於張文在北捷、中山商圈所犯下的慘案過於殘忍，引發國人關注，其中57歲的余家昶更是在第一時間挺身而出，試圖制止張文恐攻計畫，但卻不慎遭砍，雖然他的英雄事蹟確實替許多民眾爭取了不少時間，卻也因此犧牲了自己的生命，外界也好奇，遇到這樣的狀況，是否真的可以「奪刀」，來確保自身安全。

遇到張文狂砍能奪刀嗎？館長急示警喊「連我都奪不到」曝1動作是「最好防禦」

57歲的余家昶（中）挺身而出，卻也因此犧牲了自己的生命。（圖／民視新聞網）





對此，就有網友挖出館長在2018年時，因不滿2014年1名男子為了自衛，推開持鋁棒攻擊他的敵人後，造成對方頭部受傷，並被認定防衛過當一事所拍攝的直播畫面，影片中他特別找來教練一起演繹了「如何奪棒」，不料就連館長這樣有嚴格訓練、全身肌肉的人都無法奪下，只要伸出手就會遭受攻擊，他更是氣到傻眼，對著鏡頭喊「我手已經斷幾次了、斷幾根了？連我都奪不到欸」。

遇到張文狂砍能奪刀嗎？館長急示警喊「連我都奪不到」曝1動作是「最好防禦」

館長氣到傻眼，對著鏡頭喊「我手已經斷幾次了、斷幾根了？連我都奪不到欸」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長成吉思汗》）





接著館長也演練了「最佳反擊方式」，強調「攻擊才是最好的防禦，這句話不是說假的，你要對方停止，你就要讓他知道痛，讓對方不敢靠近你」，表示可以用腳將其踹開、踢開，「但是會不會被打到？一定會被打到，沒有不會被打到的」，因此可以使用「前進步」，直接上前緊貼對方，讓對方無攻擊距離，接著做好防禦，將手舉起，在對方揮手攻擊時，用手肘衝進阻擋對方手臂，不讓對方把武器揮下；再者，則是「後退步」，眼睛不斷看著對方動作、後退、閃避對方動作，並呼喊救命。

遇到張文狂砍能奪刀嗎？館長急示警喊「連我都奪不到」曝1動作是「最好防禦」

館長透露，在對方揮手攻擊時，可用手肘衝進阻擋對方手臂，不讓對方把武器揮下。（圖／翻攝Youtube頻道《館長成吉思汗》）





社群上不少網友見狀也紛紛直喊「再一次複習，奪刀奪棒根本不可能…」、「看到最近的煙霧彈事件，再回來看這個，真的很有感受…人家都讓你失去行動能力了你還奪個頭拉…還在說什麼職業軍人經歷的人為什麼不奪刀」、「第一時間又想到館長奪棒，不要見義勇為跑就對了」、「遇到跑就對了，裝俗辣不會死」、「每次台灣發生類似事件，都會再讓人來回顧館長的這支影片」。不過，館長這部教學影片主要是針對「奪棒」，並非「奪刀」，因此相關動作並不能完全當作保命符，但仍有一定參考價值。













