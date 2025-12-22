遇到攻擊案件怎麼辦？緊急止血怎麼處理？安全保命原則一次看

張文隨機傷人案引發全台關注，不少通勤族也因此陷入恐慌，擔心遇到類似狀況，不知道該如何自保，對此台灣緊急救護醫療指導醫師學會提出「保命三件事」，並呼籲民眾應留意事後心理創傷的照顧。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會在臉書發文指出，當民眾遇到暴力事件現場，應謹記三原則保人命：

避開現場、尋求掩護物。

冷靜通報110或119，說明清楚位置。

在評估安全的情況下，協助傷者初步止血。

許多民眾可能不了解如何協助傷者進行止血，對此台灣緊急救護醫療指導醫師學會教導，可透過三步驟壓迫止血，首先找出出血點，接著用乾淨布料或雙手壓住，最後持續壓迫不要放手。台灣緊急救護醫療指導醫師學會表示，可用止血帶或毛巾衣物包紮，若是出血不止會在數分鐘內休克危及性命，因此千萬不能放棄，能夠止血最重要。

另外，台灣緊急救護醫療指導醫師學會亦呼籲民眾應留意事後心理創傷的照顧，建議民眾可以和身邊人說話，減緩焦慮；若失眠、重複畫面等症狀，請尋求心理諮商；撥打危機諮詢專線1925尋求協助。

台灣全民安全指引（小橘書）網站亦分享失去意識處理原則、大量出血處理原則：

雙手拍傷患肩膀、大聲呼叫，看有沒有反應。

如果沒反應，請旁人打 119。

等待救護人員抵達期間，先確認是否還有正常呼吸。

如果沒有呼吸：請人趕快去拿 AED 設備，並持續進行「CPR （心肺復甦術）+ AED 急救」直到救護人員抵達。

如果還有呼吸：不需要 CPR + AED 急救，請讓傷患側躺採「復原姿勢」，讓傷患側躺，頭轉向一邊，用一隻手托著頭，離地面遠的那隻腿彎起來放在前面，幫助固定身體維持側躺，注意呼吸道保持暢通，減少窒息風險，等待救護人員抵達。

立刻撥打119。

等待救護人員抵達期間，依照出血部位，進行緊急止血措施。

撰稿：吳怡萱



