遇到新資訊，嚴天浩：往下多好奇一層，問如何做到

發佈：2025-11-07

文字：紀泰永

核稿：張育騰

圖說：台灣線上教育發展協會理事長嚴天浩（中）接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽（左）專訪。



過往的教學注重讓孩子記住重點，儘管能快速從選擇題找到答案，卻少了對新資訊靈活判別真偽的思考能力。在資訊爆炸的AI時代，如何培養孩子對訊息懷疑、進而求證的科學化思考模式？台灣線上教育發展協會理事長、LIS情境科學教材創辦人嚴天浩，接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，指出若老師和教材只教學生什麼是對的，卻省略背後脈絡，孩子長大後不可能擁有面對假新聞的媒體試讀能力。



先假設再驗證，培養孩子用科學邏輯思考人事物

嚴天浩在大學時出於公益，輔導弱勢孩子功課，卻常被學生問學這個要幹嘛。「我想一想對啊！就算我元素週期表忘光，也活得很好。」在沈澱思考過後，嚴天浩發現科學教育的本質是擁有科學化的思考模式：遇到問題，先假設、再驗證，最後得到結論。如果失敗了就重來一次。「科學培養的是看事情的方法。不見得你未來要成為工程師或科學家，但無論今天你做任何工作，這樣的思考都可以幫助你解決難題。」

為了讓孩子具備科學素養，嚴天浩在給孩子的教材上下了很多工夫。不僅用動畫和由自己扮演科學家，讓小朋友喜歡看、願意看教學影片，並擺脫過往教材直接告訴學生定理，而是回溯到科學家當時遇到問題、嘗試解決，最後再得出定理的過程。「我們把整段脈絡都還給學生，希望孩子在小3到國3這7年學習中潛移默化，知道我遇到問題，可以（像科學家）這樣想。」

網路上與科學相關的假訊息層出不窮，甚至恐因對科學的不理解，而更難分辨真偽。去年曾網傳假訊息，說在高鐵站撐傘，會被高壓電網吸上去而觸電。嚴天浩希望孩子看到各種科學現象或資訊，都能往下多好奇一層，懷疑它是如何做到的。「假如雨傘真的會被高壓電網吸上去，那應該要有很多人被電到；那拐杖是不是也會？」嚴天浩表示，藉由帶孩子在科學的邏輯裡訓練，讓孩子知道相信一件事情前，要先自己往下推陳，確認是否符合自己想像，再決定相信與否。

讓AI成為孩子助理前，要先找到讓老師用AI的痛點

AI問世後，嚴天浩指出常有老師出作業給學生，學生讓AI寫完就交回來，老師也看得出是AI寫出來的。「學生其實也沒有錯，他的確把作業寫完了。但現在的問題在，我們有沒有教孩子跟AI協作。」

嚴天浩期待未來孩子能讓AI作為自己的助理，而這件事由老師來教最合適；但由於老師普遍年紀偏大，可能仍把AI當作Google使用，或認為現在課上得好好的，何必用AI，而無法教導學生與AI協作。「換位到老師角色，AI可以解決老師什麼痛點？先解決痛點，老師才會有興趣。」

嚴天浩嘗試找出讓AI作為課堂助教來融入教學的可行性：例如以永動機是否存在為題，每組孩子配1個AI助教，一同討論出自己組的觀點。最後再上台發表，詢問其他組同學是否認同、與自己的答案有什麼不同。嚴天浩表示，測試出老師可以帶學生使用AI助教的模式後，再跟學校老師分享，才有機會被接受。

【新聞真假掰｜假訊息ByeBye！】由台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽主持。節目中邀請各行各業的朋友暢談媒體議題，為聽眾提升媒體素養、增強對假訊息的抵抗力，希望達成「群體免疫」，讓大家都和假訊息說掰掰！

更多精彩內容請搜尋「新聞真假掰」，或上各大Podcast平台收聽，YouTube頻道則有訪談精華影片陸續上架。除了適合大眾收聽收看，也推薦各級學校老師在規劃媒體素養課程時可列入影音輔助教材。（撰文：紀泰永、張育騰）

