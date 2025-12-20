遇到煙霧彈先做哪一步？醫師給出關鍵自保法

（生活中心／綜合報導）台北車站與捷運中山站19日（昨）發生攻擊事件，現場出現煙霧彈並造成多人死傷。針對民眾關心若在公共場所遇到不明濃煙該如何應對，整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，煙霧彈成分與用途差異很大，外界往往難以在第一時間判斷，但仍可先掌握「撤離優先、降低吸入、離場後清潔與觀察」等基本原則，以減少可能的刺激與後續傷害。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

姜冠宇指出，遇到濃煙時應先遠離煙源，不宜逆向擠回人群查看狀況，應盡量沿著出口動線移動，必要時靠牆前進，縮短停留在高濃度區域的時間。他提醒，撤離時不建議奔跑或推擠，群眾踩踏造成的風險，往往高於吸入刺激性煙霧本身；較安全的方式是維持快走節奏離開，避免因恐慌造成二次意外。

在口鼻防護方面，姜冠宇表示，可先用口罩或衣物遮住口鼻以降低吸入量，若能讓布料略為濕潤，通常比乾布更能提升阻隔效果，但不應為了找水或反覆處理遮蔽物而延誤撤離。若現場視線不佳，他建議扶牆、降低重心、一步一步前進，避免跌倒；同時應遠離不明物體，避免踢、撿或踩踏，以免造成高溫噴濺或其他二次危害。

離開現場後，若出現眼鼻刺痛、流淚或皮膚灼痛等狀況，姜冠宇建議以大量清水沖洗眼睛與皮膚；衣物若疑似沾染刺激物，應盡快更換並分開清洗，以降低殘留物質持續刺激的機會。若現場有人倒地，則應先確認自身安全，再評估是否具備協助能力，並設法將患者移至空氣較乾淨處，視情況請求他人支援或通報相關人員。

至於健康風險評估，姜冠宇提醒，若暴露後數小時內症狀逐漸加重，例如休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、血氧偏低、嘴唇發紫等，應儘速就醫。特別是本身有氣喘、慢性肺病或心臟病史者，只要出現明顯不適，也應提高警覺，及早接受醫療評估。

姜冠宇並說明，煙霧彈並非單一配方，成分依用途不同差異極大。一般常見煙霧彈多由氧化劑、燃料、抑制燃溫成分與染料組成，煙霧主要來自染料揮發後凝結形成的微粒；短時間高濃度暴露時，可能刺激呼吸道黏膜，出現咳嗽、喘促或喉嚨緊縮，進而影響換氣效率，造成血氧下降。若屬專業用途的遮蔽煙，在密閉空間或通風不良、高濃度暴露下，可能產生含氯化鋅等刺激性煙霧，嚴重時恐引發化學性肺炎、肺水腫，甚至出現延遲性惡化。

此外，若涉及鎮暴用刺激性化學物質，例如催淚瓦斯，也可能引發咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮或喉痙攣，部分人會合併頭暈、心悸，甚至因迷走神經反射而昏厥。姜冠宇強調，實際影響仍取決於暴露量、停留時間與通風條件，民眾在現場以安全撤離為首要，離場後再依症狀進行清潔與就醫判斷，才能把風險降到最低。

