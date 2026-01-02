捷運站突發隨機攻擊事件使得人心惶惶，民眾也紛紛談論起防身術、面對危機狀況的SOP該如何如何。懷孕使得孕婦重心改變，導致較易跌倒，故奔跑不宜，但正面與暴徒起衝突也危險。面對這樣的情況，孕婦們該採取什麼行動比較好呢？

遇到突發攻擊事件怎麼辦？孕婦３招應對

1. 逃！發現暴力行為，快步撤離

發現有異常的危險情況時，建議加快腳步，穩定朝最近出口或安全區域移動，同時雙手可以托住肚子，降低快走時帶來的重心不穩，也保護寶寶避免被衝撞。

2. 躲！無法安全撤離時，躲避掩護

若當下環境受限、無明確逃跑路線，孕婦應就近躲藏於柱體後、車廂角落或大型設施後方掩蔽，降低直接遭受攻擊的機率。到定點後建議保持蹲姿，維持身體穩定，並用雙手或包包保護腹部，避免跌倒與碰撞傷害到胎兒。

3. 擋！若遭攻擊時，護命防禦

若遭暴徒逼近、無法躲避或逃離時，可利用包包、外套、雨傘等隨身物品防身，藉以拉開與對方的距離，創造逃離危險的空間，絕對不要正面與對方對抗。

廣告 廣告

若在過程中受傷，建議孕婦到安全環境下後，盡量往左側躺或將子宮推向左側。這樣做能緩解下腔靜脈壓力，維持血液循環，確保氧氣與養分順利傳遞給胎兒。若事後出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈、胎動明顯減少等異常症狀，即使當下未受傷，也應儘速至婦產科就醫評估。

文章內容來源：孕婦遇隨機攻擊怎麼辦？婦產科醫教自保「逃躲擋」3 原則

圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

懷孕吃什麼好？這６種營養素讓媽媽小孩都頭好壯壯！

守護孕媽咪與寶貝的健康 ! 孕婦需注意的 5 件事