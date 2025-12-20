遇到隨機攻擊怎辦？醫揭「小橘書」必看4頁

▲醫師表示，「台灣全民安全指引」手冊可以翻看教民眾如何自救、急救。（圖／截自官網）

[NOWnews今日新聞] 北捷昨日晚間爆發煙霧彈攻擊事件，整起事件4死、11傷；不過，嫌犯也已墜樓死亡。有醫師提到，台灣人長期處在沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於突如其來的危機，或許不曉得如何因應，而當發生重大災難時，「我們可以做什麼？」前陣子收到的「台灣全民安全指引」手冊可以翻看，包括大量出血、CPR、搬運傷患等。

ICU醫師陳志金在臉書發文，提到昨（19）日全台灣應該都度過驚嚇的一晚，台灣人長期處在沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於突如其來的危機或許沒有準備、也不曉得如何因應。

廣告 廣告

▲▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西發生隨機殺人事件，醫師提供自救、互救方式。（圖／記者葉政勳攝）

陳志金提到，當發生重大災難、事故危機發生的時候，有什麼是我們可以做、可以事前準備的？醫師說，前陣子收到的「小橘書」、「台灣全民安全指引」手冊可以翻看

第12頁：毒化物災害

第13頁：大量出血、CPR、搬運傷患

第23頁：當我感到焦慮時

第24頁：如何和孩子討論危機

陳志金提到，尚未拿到小橘書的人，可利用線上翻閱。同時提醒民眾，「發生危機時，第一反應：跑！Run；再來：藏！Hide；最後才是：反抗！Fight!」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北捷隨機殺人案震驚社會！衛福部提供全民3次免費諮商

北捷隨機砍人1人仍在加護 台大院長曝最新傷勢：左頸刀傷

北車、中山隨機砍人案最新傷亡統計！釀4死11傷