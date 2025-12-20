遇到隨機攻擊怎麼辦？急診醫師學會揭「3大保命原則」 還有止血SOP

遇到類似北車隨機攻擊事件，該怎麼保命和傷者止血，醫師學會提出3原則和3步驟。（翻攝畫面）

捷運台北車站、中山站再傳隨機殺人事件，引發社會恐慌，甚至擔心如果遇到類似情況，該如何應對？台灣緊急救護醫療指導醫師學會呼籲，務必牢記3大保命原則，同時止血3步驟，可以協助傷者進行初步止血，就能在關鍵時刻保住人命。

什麼是保命3大原則和止血3步驟？

台灣緊急救護醫療指導醫師學會昨（19日）深夜在臉書表示，遇到暴力事件時，第一要避開現場，尋找掩護；第二需冷靜通報110或119，並清楚說明具體位置；第三是評估現場安全，可協助傷者進行初步止血。

對於民眾遭攻擊受傷，旁邊的人該怎麼提供協助？學會指出，止血也有3步驟，包括先找出血點；再用乾淨布料或雙手壓住；然後持續壓迫不放手。

另外，事後心理創傷的照顧也很重要，學會表示，應該要和身邊人說話，減緩焦焦慮；若出現失眠、重複畫面等症狀，要尋求心理諮商；另外也可以撥打危機諮詢專線1925尋求協助。

