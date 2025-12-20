遇到隨機攻擊怎麼辦？醫師指出「小橘書」4重點 學自救也能互救

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北市昨（19）日發生隨機攻擊事件，連同嫌犯張文在內共造成4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發不少民眾恐慌。ICU醫師陳志金在臉書發文指出，面對突如其來的危機，許多人往往不知道該如何反應，呼籲大家可以善用「台灣全民安全指引」，提前建立基本知識。

「台灣全民安全指引」第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR」。（圖／翻攝自「台灣全民安全指引」網頁）

陳志金表示，台灣長期生活環境相對安定，對於突如其來的危機，容易慌亂失措。他認為，現在能做的，是和家中長輩、孩子一起討論，當遇到重大事故或危機時，有哪些事情可以先做、先準備。

陳志金建議，民眾可以翻閱「台灣全民安全指引」手冊，其中4頁相當重要，包括第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR」、第23頁「當我感到焦慮時」，以及第24頁「如何和孩子討論危機」。他強調，「守護家園需要大家一起來」。

他也補充，若還沒拿到實體手冊，官方網站同樣能查詢相關資料，並提醒遇到危機時的基本原則是「先跑、再藏、最後才反抗」，希望透過日常準備，降低突發事件帶來的風險。

「台灣全民安全指引」第23頁「當我感到焦慮時」、第24頁「如何和孩子討論危機」。（圖／翻攝自「台灣全民安全指引」網頁）

