遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」

北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。

退役少將栗正傑20日在中天節目中指出，從整體犯案行為研判，張文並非臨時起意，而是具備高度反社會人格，且冷靜縝密地策畫整個行動。他透露，張文疑似在案發前三天就已多次出現在現場周邊，反覆徘徊、觀測地形，顯示早有預謀。

栗正傑進一步指出，張文隨身準備多達35個汽油彈、24個煙霧罐，規模遠超一般人能想像的程度，目的不只是單一攻擊，而是大規模殺戮與製造混亂。他直言，汽油彈足以引發嚴重火災，而煙霧罐在軍事上分為個人與部隊使用，主要用途是遮蔽視線、進行戰術轉移與脫離，張文攜帶煙霧罐，極可能是為了讓現場民眾與警方一時迷失方向，增加逃逸機會。

對於張文最終墜樓身亡，栗正傑研判，並非單純畏罪自殺，而是原本企圖藉由跳落紙箱逃生，卻因誤判情勢導致失敗。他指出，從後續畫面可見，張文逃至誠品樓上後，仍能熟練開門、冷靜脫下護膝再跳下，過程毫無慌亂，顯示其行動皆在計畫之中，只是最後一刻失算。

栗正傑也強調，張文犯案時多次變裝、換裝，且攻擊手法明顯瞄準人體致命要害，並非胡亂揮刀，而是「知道哪裡砍下去會死人」。他痛批，從北車一路延伸至中山站，攻擊一次比一次狠，顯示其殺意不斷升高，若非意外失誤，恐造成更大死傷。

談及社會層面，栗正傑指出，近10年間已發生多起類似重大隨機攻擊案件，從鄭捷案到近期事件，加害者多為30歲以下年輕人，社會安全網是否出現破口，值得全面檢討。他直言，過往年代幾乎未見此類案件，如今頻繁發生，是否與年輕世代承受沉重生活壓力、社會支持不足有關，政府與社會都不能再忽視。

此外，根據《中天新聞》20日的報導，退役反恐特勤教官陳重光也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場；若已正面遭遇歹徒，切勿祈求對方饒命，因為犯嫌往往已失去理性，必須奮力反擊，利用隨身物品或徒手攻擊歹徒的鼻子、眼睛、下顎或喉嚨等要害，爭取一線生機。

