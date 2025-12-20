遇到隨機殺人怎麼辦？北捷殺人魔張文釀4死 醫提醒「保命3件事」

台北鬧區昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文先後在台北車站M7出口及中山站外丟擲煙霧彈，並隨機砍人，造成4人死亡（含嫌犯本人）及9人受傷。然而，面對突發暴力事件，民眾該如何自保？台灣緊急救護醫療指導醫師學會提出「保命3件事」，並建議相關單位啟動創傷心理支持系統，展開公眾風險認知與安全文化的對話。

張文事件發生後，民眾關注事件進展與嫌犯行凶原因，也有多段現場畫面流出。台灣緊急救護醫療指導醫師學會亦發布圖卡提醒民眾應遵循的保命3原則：1、避開現場、尋求掩護物；2、冷靜通報110或119，說明清楚所在位置；3、評估安全下協助傷者初步止血。

止血則可透過3步驟壓迫止血：第一，找出出血點；第二，用乾淨布料或雙手壓住；第三，持續壓迫不要放手。因出血不止會數分鐘內休克危及性命，不能放棄，止血最重要。可用止血帶或毛巾衣物包紮。

根據內政部資料，民眾若遇到危機緊急事故，應掌握「RUN（跑）、HIDE（躲）、TELL（說）」3原則：

RUN（跑）：如果發現有槍擊或爆炸等危險情況，且有安全逃脫路線，應立即跑離現場，不要猶豫，不要回頭，也不要嘗試與嫌犯對峙。

HIDE（躲）：如果無法逃離，應尋找堅固的掩蔽物（如：厚實的牆壁、柱子等）躲藏起來，並關閉手機，保持安靜，避免發出任何聲音，不要讓嫌犯發現你的位置。

TELL（說）：在確保自身安全後，應盡快打電話報警，向警方提供詳細的現場情況，以利救援。

