遇到隨機殺人怎麼辦？退役反恐特勤教官教「唯一活命法」：別祈求對方饒命

北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機殺人事件，27歲男子張文持刀隨機攻擊路人，造成4死11傷的重大傷亡，最終畏罪墜樓身亡，引發大眾恐慌。對此，退役反恐特勤教官陳重光日前受訪提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應做這事，是保命的唯一法則。

​根據檢警調查，嫌犯張文曾是職業軍人，後因酒駕遭汰除並被發布通緝。今年1月起，他便開始在租屋處密謀恐怖攻擊。昨（19）日下午，他先在台北市多處縱火以分散警消兵力，隨後直奔捷運台北車站M8出口投擲煙霧彈，並前往中山站及南西誠品百貨持長刀隨機砍人，最後選擇畏罪輕生。​



對此，退役少將栗正傑在中天節目指出，從整體犯案行為研判，張文並非臨時起意，而是具備高度反社會人格，且冷靜縝密地策畫整個行動。他透露，張文疑似在案發前三天就已多次出現在現場周邊，反覆徘徊、觀測地形，顯示早有預謀。隨身準備多達35個汽油彈、24個煙霧罐，規模遠超一般人能想像的程度，目的不只是單一攻擊，而是大規模殺戮與製造混亂。他直言，汽油彈足以引發嚴重火災，而煙霧罐在軍事上分為個人與部隊使用，主要用途是遮蔽視線、進行戰術轉移與脫離，張文攜帶煙霧罐，極可能是為了讓現場民眾與警方一時迷失方向，增加逃逸機會。

對於張文最終墜樓身亡，栗正傑研判，並非單純畏罪自殺，而是原本企圖藉由跳落紙箱逃生，卻因誤判情勢導致失敗。他指出，從後續畫面可見，張文逃至誠品樓上後，仍能熟練開門、冷靜脫下護膝再跳下，過程毫無慌亂，顯示其行動皆在計畫之中，只是最後一刻失算。

此外，退役反恐特勤教官陳重光接受中天新聞訪問時提醒，若民眾遇到隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場；若已正面遭遇歹徒，切勿祈求對方饒命，因為犯嫌往往已失去理性，必須奮力反擊，利用隨身物品或徒手攻擊歹徒的鼻子、眼睛、下顎或喉嚨等要害，爭取一線生機。​

