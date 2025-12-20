遇到隨機殺人為何不逃？學者分享親身經歷「太多不合理」：真的動不了

北捷隨機殺人案，有許多網友認為為何有人遇到危險卻沒有逃跑，對此北大副教授郭葉珍也在臉書發文，分享自己遇到的經歷。取自郭葉珍臉書



台北捷運昨（19）日發生隨機殺人事件，總共造成4人死亡震驚社會，許多現場畫面也陸續曝光，見主嫌張文拿著刀在中山捷運站商圈揮舞，造成許多人被刺傷甚至喪命，對此許多網友也質疑，為什麼看到危險了還一群人站在那邊看不逃跑？對此北大副教授郭葉珍也在臉書分享，以親身經歷說明，人遇到危險的事情，真的會「動不了」。

郭葉珍表示，自己曾遇過類似的經驗。當時就讀大學的時候在西餐廳駐唱，某天她聽到氣球破掉的聲音。接著是尖叫聲。她愣了一下，本能的站起來。看到趴在地上的同事。她的腦子似乎是不曉得要怎麼處理這些訊息，所以身體維持著呆立的狀態。同事緊張的對她招手，她回過神後往辦公室奔跑。後來被同事唸了一頓，當時殺手是有目標的，沒打算繼續，她才沒有變成移動的活靶。她應該要像同事一樣趴下來。

郭葉珍解釋，為什麼她同事都知道要趴下來？因為他們在林森北路很久了，已經有防範意識。要應變這類突發且威脅到生命的事件，靠的不是聰不聰明，而是有沒有學過、練過。

郭葉珍提到，自己之所以會不知道要跑是因為大腦在一瞬間收到了太多衝突訊息：聲音不合理、畫面不合理、情境不合理。理性系統還來不及接手，所以身體就先停在原地。她當時會站起來，是因為她的腦子還在試圖把「氣球聲」（其實是槍聲）、「尖叫」和「同事趴下」拼成一個合理的故事。在故事完成之前，身體是不會動的。

郭葉珍最後分享如何在危急之下做出的明智的決定，她強調多談、多練，在下一次，當不合理的聲音出現時，也許就會有更多人，少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己。

