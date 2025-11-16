遇到「摸魚同事」怎麼辦？他被迫扛全場還遭造謠生事 網直呼：打不贏就加入！

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

職場最怕不是忙，而是有扯你後退的職場小人。一名在加油站上班的網友發文抱怨，自己遇到2位「爛同事」，上班不是滑手機、聊天、玩貓，就是假裝看不見客人，完全不願意主動幫忙，讓他天天獨自扛下大部分工作量，更誇張的是，當他選擇不再幫對方收拾爛攤子時，這2人竟開始不爽，甚至到處亂生事，讓他無奈喊話：「遇到這種同事，你們會怎麼做？」

職場最怕不是忙，而是有扯你後退的職場小人。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，他的2位同事完全不把「看到車來就上前加油」當一回事。一個上班狂滑手機，車子進場也不動，甚至連旁邊站島的同事都不幫忙；另一個則是跑去跟貓咪玩、跟人聊天，一樣不主動處理客人，甚至還「看心情」決定加不加，「即使會幫忙也是那種10台幫1、2台那種的」。

讓原PO更傻眼的是，2人享受別人的協助，卻從不願意回報，「換我不幫他們，他們就會不爽，甚至是會去跟人家唬爛亂生話」。他形容2人完全是自私又以自我為中心的組合。更棘手的是，原PO不想離職，原因一來是特休累積不少，二來他「愛的人」也在同一間公司工作，讓他更難做出立即離開的決定。

貼文曝光後不少網友替他抱不平，直言：「打不贏就加入，薪水低那麼認真幹嘛，一起開擺比較輕鬆」、「他怎麼做你就照樣跟上就可以了」、「跟著一起爛啊，反正薪水也不會變少」、「看你要不要裝忙或離開現場，總是有一種人自己忙時看到別人沒事就不爽，沒想到自己在別人忙時也沒有幫忙，但畢竟工作時間被抓到休息總是不好，誰愛偷懶其實大家心裡都有數」。

