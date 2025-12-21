遇北捷恐攻 余家昶見義勇為亡 桃市府擬助申請入祀忠烈祠

余家昶見義勇為亡，桃市府將比照「堆土機超人」申請入祀忠烈祠。台北市19日在台北車站、捷運中山站的誠品南西店發生砍傷多人案件，而台北車站案發地遭到警方層層封鎖。（本報資料照）

北市隨機襲擊事件震驚全台，57歲余家昶第一時間在台北車站制止凶嫌卻不幸遭刺殺喪命，余男戶籍桃園，市長張善政除在臉書哀悼，市府團隊也慰問關懷家屬，並研擬比照「堆土機超人」向內政部申請入祀桃園市忠烈祠，將在徵得家屬同意後與台北市政府協調申請程序。

張善政在臉書發文指出，余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難，他要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心，會以不打擾為原則，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

社會局指出，余先生和妻子育有2個女兒，目前家屬正忙於喪葬事宜，社會局第一時間已表達關切和慰問之意，並將從優撫恤。

民政局則指出，為表彰余家昶的英勇，市府研擬比照「堆土機超人」，向內政部提出入祀桃園市忠烈祠申請，但會先尊重家屬意願，待取得同意後才會啟動相關程序，且因台北市長蔣萬安也提到北市府會頒發褒揚狀，並協助入祀忠烈祠，將待上班日和北市府協調由誰提出申請。

