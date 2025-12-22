遇危險如何自保？她推1款APP：無聲報案+搜證+定位

生活中心／楊佩怡報導

凶嫌張文12月19日在台北車站投擲煙霧彈，隨後又在車站及中山站一帶持刀隨機砍殺民眾，事件震驚全台；張文行凶後則逃至誠品南西店頂樓後墜樓身亡，總共釀成4死（含嫌犯）11傷的悲劇。現場的血腥、殺戮畫面，讓眾多目擊者遲遲無法忘懷，產生嚴重陰影。對此，財經網美胡采蘋發文建議民眾可先下載「這款APP」，此APP不僅可以一鍵報案，還可以全程搜證，更可以精確定位。





12月19日嫌犯張文在北車、中山商圈投投擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，釀嚴重死傷。（圖／翻攝畫面）

財經網美胡采蘋在臉書發文分享對張文隨機砍人案的看法，她表示人都是害怕危險的，但是他們（南京商圈百貨公司的保全人員）沒有忘記自己的職責，忠於職守，保護大眾，平常也許人人看起來一樣，但是危機時刻才知道他們是真英雄。她希望能厚待殉職者，酬謝嘉獎傷者，台灣的社會不能虧待英雄。

胡采蘋推薦民眾可先下載「110視訊報案」APP，該APP可一鍵報案、全程蒐證、精確定位。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局）

胡采蘋在文末也呼籲民眾可以先下載「110視訊報案」APP，填好自己和緊急聯絡人的資料，允許APP開啟各項功能，以防萬一。她表示可以視訊或語音報案，警方也能透過手機定位找到現場。台北市政府警察局過去也曾分享過該APP。警察局指出，「 110視訊報案app」 除了可以視訊報案外，也可以無聲報案；當在危急情況無法發出聲音時，能夠以簡訊報案範例或是打字與受理人員對談，受理人員便可立即派遣線上巡邏警力前往，即時保護民眾的人身安全。

北市警察局曝「110視訊報案」APP的使用流程圖。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局）

警察局也特別提醒民眾在使用簡訊報案前，須特別注意要先將手機設為靜音。並呼籲民眾可先行下載「110視訊報案app」並輸入基本資料後，將app移置手機桌布明顯處，以利迅速報案。另外，若是手機未裝設sim卡或是在網路、訊號不佳之處所，仍請立即撥打110報案電話，以保自身安全。

警察局提醒使用「110視訊報案」APP前，須先將手機調成靜音模式。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

