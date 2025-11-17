遇唱片公司搶人大戰 張信哲出走巴黎流浪

張信哲2025《未來式 Our Story》巡演最終站在巴黎開唱。（潮水音樂提供）

張信哲2025《未來式 Our Story》巡演最終站於14日在巴黎開唱，為這趟跨越6年、飛行縱橫五大洲的旅程劃下最句點，他以〈信仰〉開場，緊接著演唱〈別怕我傷心〉，瞬間引爆熱情，緊接著〈不要對他說〉更將氣氛推至巔峰，張信哲以法文說：「Bonsoir！（晚安）」接著再喊：「巴黎，我回來啦！你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」

張信哲換上紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫，滿滿法式浪漫。（潮水音樂提供）

演唱〈找鑰匙〉時，張信哲換上紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫，滿滿法式浪漫，舞台燈一照宛如伸展台走秀。張信哲談起當年與巴黎的情感牽連，當年離開巨石唱片準備自組工作室品牌，因各家唱片公司對他發出搶人大戰時，也因此讓他決定暫時擱下紛擾，給自己放了2個月假，獨自到法國流浪沉澱，催生出生平第一次的巴黎之旅。

張信哲對巴黎有一段難忘的情懷。（潮水音樂提供）

那2個月，張信哲幾乎都待在巴黎，每天不是在博物館，就是在去博物館的路上，最難忘的是某天參觀完凡爾賽宮後，在返程火車上不慎遺失護照，各種補辦過程，成為他永生難忘的巴黎記憶。也因此，《未來式Our Story》最終站回到巴黎，對他別具象徵意義，他說：「像是人生重新啟動的地方。」進入演唱會後段情緒，張信哲說：「這是我們2025的最後一站，對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」

