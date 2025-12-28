遇地震怎麼辦？二寶媽議員列「媽媽準備清單」、盤點相對安全區

記者李鴻典／台北報導

1227強震撼動全台，身為二寶媽的民進黨台北市議員張文潔分享，平常就能做的「媽媽準備清單」，包括防災避難包、床邊一雙拖鞋、大人床頭備頭燈、常備藥（退燒、過敏）、孩子會認得的簡單指令「地震蹲下，找媽媽」。

民進黨台北市議員張文潔分享，平常就能做的「媽媽準備清單」。(圖／翻攝自張文潔臉書)

張文潔說，自己不是專家，但身為二寶媽，每天都在想：地震來的時候，要先抓誰？有了孩子之後，地震不再只是「蹲下、掩護、穩住」這麼簡單。

張文潔列出：

一、地震當下：先顧「人」，不是顧「事」；我的優先順序：孩子 > 自己 > 其他

• 如果孩子在身邊：直接抱住或壓低孩子，一起蹲下

• 如果一個孩子在身上、一個在旁邊：先穩住離自己最近、最小的那個

• 不要衝去拿包、拿手機

大人床頭備頭燈。(圖／翻攝自張文潔臉書)

二、盤點家裡哪些地方是「相對安全區」

• 承重牆櫃旁邊

• 遠離：電視牆、高書櫃、吊燈、玻璃門窗

小孩平常就要知道：

地震＝跑到哪裡，不是滿屋亂跑。

三、睡覺時遇到地震，怎麼辦

這是最多爸媽會慌的狀況。

• 不要立刻跳下床跑（跌倒機率很高）

• 用棉被或衣物護住孩子頭頸（注意呼吸口鼻）

• 等主要搖晃過後，再快速移動

防災避難包。(圖／翻攝自張文潔臉書)

四、平常就能做的「媽媽準備清單」

• 防災避難包

• 床邊一雙拖鞋

• 大人床頭備頭燈

• 常備藥（退燒、過敏）

• 孩子會認得的簡單指令

• 「地震蹲下，找媽媽」

