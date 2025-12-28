遇地震怎麼辦？二寶媽議員列「媽媽準備清單」 點出家中兩處是安全區

即時中心／梁博超報導

台灣東北海域在昨（27）日深夜發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台有感，其中最大震度來到4級共有17縣市。身為二寶媽的民進黨台北市議員張文潔不只分享「媽媽準備清單」，更點出家中兩處是「相對安全區」；同時她也提醒民眾，平時就要做好防災準備，並參考《台灣全民安全指引》進行避難。

張文潔在臉書發文表示，自己雖然不是防災專家，但身為二寶媽，每天都在想如果地震來的時候，「我要先抓誰？」對她而言，有了孩子之後，地震不再只是「蹲下、掩護、穩住」這麼簡單。

張文潔指出，在地震當下應先顧「人」而非顧「事」，她的優先順序是「孩子>自己>其他」。如果孩子在身邊，直接抱住或壓低孩子，一起蹲下；如果一個孩子在身上、一個在旁邊，則先穩住離自己最近、最小的那個，不要衝去拿包、拿手機。

另外，張文潔提到，必須要盤點家裡哪些地方是「相對安全區」，如承重牆、堅固家具旁邊；同時要遠離電視牆、高書櫃、吊燈、玻璃門窗等危險區域。她也強調，要讓小孩平常就知道，當地震發生時該跑到哪裡避難，而不是滿屋亂跑。

張文潔還指出，最多爸媽會擔心的，就是當睡覺時遇到地震該怎麼辦？首先不要立刻跳下床跑，因為跌倒機率很高；接著用棉被或衣物護住孩子頭頸，但務必注意呼吸口鼻；等到主要搖晃過後，再快速移動。

最後，張文潔更列舉平常就能做的「媽媽準備清單」，包括防災避難包、床邊備一雙拖鞋、大人床頭備頭燈、常備藥（退燒、過敏）、孩子會認得的簡單指令，並提醒「地震蹲下，找媽媽」。她也提醒市民，地震逃生時避免搭乘電梯，如有狀況請撥打1999或119通報，並建議備好防災背包，參考《台灣全民安全指引》進行避難。

