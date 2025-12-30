遇大地震仍奇蹟營運！花蓮鐵道電影院突宣布閉館 在地人不捨

【緯來新聞網】「花蓮鐵道電影院」是東部唯一專業配備的非商用電影院，經營5年深受許多影迷喜愛，期間經歷疫情、0403地震都屹立不搖，不料業者今（30日）突然宣布暫時閉館，令在地人感到錯愕與不捨，就連導演陳玉勳也喊話「希望趕快回歸」。

花蓮鐵道電影院宣布暫時閉館。（圖／翻攝自花蓮鐵道電影院臉書）

業者今天在臉書專頁「花蓮鐵道電影院」宣布暫時閉館，回首2021年營運至今，這5年來並不容易，草創的第1年便遭逢COVID-19疫情，看電影必須戴口罩、量體溫、採梅花座到短期閉館。不過，在那樣艱困的情況下，依舊完成了99場放映，迎來5516位觀眾，「這份陪伴，至今仍讓我們銘記在心」。



業者提到，接下來的第2年、第3年，逐步讓鐵電成為一座常態營運的電影場館，只要鐵道文化園區開館，就一定有電影可以看。對人力有限的小小團隊而言，是極大的挑戰，但依舊選擇堅持，一步步累積出更多元、更多場次的放映選擇，讓在地觀眾能更自由地親近電影。



業者透露，第4年遭逢0403大地震，園區內3棟建築受損，但電影院奇蹟般持續營運，即使面對突然其來的災害，依然沒有離開放映的位置。到了第5年，已策劃498場電影放映，這一年更是迎來14679位觀眾。



業者坦言，對一間僅有64席座位的小影廳而言，能有今天的光景，從來不只是團隊的努力，更是每一個願意溝通及合作的承辦、發行商、策展單位，還有每一位觀眾願意在每一場放映中同行，才讓這裡持續長出電影的力量。

花蓮鐵道電影院將在2026年某一天回歸。（圖／翻攝自花蓮鐵道電影院臉書）

然而，業者遺憾表示，此時此刻也是這些年來首次，無法順利公布隔年的放映節目。儘管已盡力希望這間地方電影場館不因各種因素而暫時停下腳步，但還是必須在新年初暫時向觀眾道別。



業者喊話，需要一段等待的時間，將在2026年的某一個月、某一天，再次回到大家身邊，「謝謝各方願意合作的人，也謝謝鐵粉們一路以來的陪伴與支持，期待2026再次相見」。



消息曝光後，大批影迷都十分不捨，「好可惜唷，以後花蓮看不到藝文片了」、「難以接受」、「好喜歡鐵電的氛圍…捨不得…」、「非常遺憾聽到這個消息，你們的存在是花蓮影迷們的安心之處，希望在2026能盡快相見！」導演陳玉勳也在粉專「奔放小勳」發文，感嘆是令人遺憾的消息，除了希望趕快回歸，也想盡自己的能力協助，「告訴大家可以幫什麼忙」。

