遇女子陳情「買不起台北房子」！黃國昌低頭秒閃 柯文哲反應曝光

記者陳思妤／台北報導

黃國昌和柯文哲發春聯遇到女子陳情，黃國昌低頭秒閃（圖／翻攝自民眾之聲YT）

前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌今（31）日一起陪同民眾黨議員參選人們到南門市場發春聯，未料聯訪剛結束，突然有一位自稱柯文哲學妹的女子上前陳情直呼「為什麼我買不起台北市房子」。而一旁的黃國昌一看到女子上前說有事情要問，就立即低頭走人，默默退到遠處；柯文哲聽了一小段話後，最後也抓了抓頭離開。

柯文哲、黃國昌今天現身南門市場發春聯，未料聯訪才結束，突然有一名女子走上前說有事情要問柯文哲，一旁的黃國昌一聽馬上退到旁邊，民眾黨議員參選人吳怡萱則是趕快上前詢問對方的身分。

女子激動表示，自己是柯文哲的學妹，今年35、36歲，「為什麼我買不起台北市房子？」在大安區長大，但連她家旁邊的房子都買不起，考上醫學系為什麼淪落到買不起房子。

柯文哲邊聽邊點頭也試圖想要跟對方溝通，而民眾黨議員參選人許甫則是安撫對方說，「不要激動」。但最後，柯文哲聽了一小段後也抓了抓頭離開，吳怡萱、許甫等人則是繼續安慰該名女子。

黃國昌和柯文哲發春聯遇到女子陳情，柯文哲一開始試圖和對方溝通，最後也抓了抓頭離開（圖／翻攝自民眾之聲YT）

