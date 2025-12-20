遇持刀惡徒怎辦？一線警急籲：能跑先跑！

台北捷運台北車站、中山站19日的隨機攻擊事件已致9死11傷，輿論譁然．台中捷運也啟動加強巡檢，20日路線「班班有警察」，台中捷警第1分隊小隊長李國銘提醒，民眾遇到這類狀況務必先跑離現場，不要與歹徒發生正面衝突。

北捷不幸發生隨機砍人致死案，台中捷運也加派警力加強巡檢。（圖／翻攝畫面）

27歲男性通緝犯「張文」19日傍晚起陸續到北車、中山站商圈丟擲煙霧彈、持長刀隨機砍人，之後墜樓不治，含張嫌在內共4人死亡，當中也有2名5旬男性民眾為抵禦張嫌不幸重傷過世。

交通部19日晚間下令全台大眾運輸工具高度警戒，鐵道警察當天深夜陸續荷槍進駐各大站點，以防再有悲劇發生。

台中捷運2024年5月發生隨機傷人事件時，警方曾拍宣導片教一般民眾以背包防禦。（圖／資料照／台中市警局提供）

而台中捷運2024年5月也曾發生隨機傷人事件，所幸當時無人傷亡。這次台北捷運發生類似案件，中捷不敢大意，據《公視新聞網》，台中捷運公司運務處北段段長姚芳智說，各點固定配有1名保全，將增加保全巡檢頻率，配合捷運警察或轄區員警巡邏，提高列車見警率。

巡邏人員也會在車站周邊巡視。（圖／翻攝畫面）

另《聯合新聞網》報導稱，台中市警察局捷運警察第1分隊小隊長李國銘表示．目前中捷在各段駐點警力從2人增至3人，中捷18處捷運站體預置臂盾、鋼叉等防護器具，讓員警、保全或站務人員能夠即時防護反制。

李國銘也提到，若民眾遇到歹徒隨機傷人，且對方持有殺傷性武器時，應該先逃離現場，如果躲無可躲又無法閃避，也建議使用包包、枴杖或雨傘等物品防禦，優先保護自身安全。本次張文事件甚至出現了罕見的煙霧彈，因不清楚煙霧彈成分，同樣建議民眾立刻離開現場，不要和歹徒短兵相接。

