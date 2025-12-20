遇持刀歹徒怎辦？ 刑警教官：往「反方向」逃、隨身物自保

新北市刑警防身教官的黃順吉。（圖／東森新聞）





台北發生隨機砍人案件，引發民眾人心惶惶，面對持刀歹徒，並非人人都有能力正面壓制。因此新北刑警防身教官提醒，第一時間就是設法逃離現場，才能提高生存機率；至於要是真的跑不掉，身上物品像是背包、雨傘、辣椒水都可以拿來與犯嫌隔開距離，成為保命工具。

曾處理過多起持刀案件，同樣是新北市刑警防身教官的黃順吉親自示範，如果真的碰上持刀歹徒，第一件事就是設法逃離現場。但逃跑也不是亂跑，而是有小技巧。

格鬥刑事警官黃順吉：「你要跑對方向，因為對方如果朝你攻擊過來，你反方向轉身跑，其實速度會比較慢，所以其實往持刀手的反向去逃跑，會是比較好的。」

逃對方向，生存機率就能大幅提高，但如果真的受限於環境，一時之間跑不了，身邊的隨身物品就成了關鍵，像是常見的背包、雨傘、辣椒水，都能用來隔開距離。

格鬥刑事警官黃順吉：「遠距離的魔法攻擊一定是最好的，比如說隨身攜帶一罐辣椒水，但是一定要記得這個辣椒水放在哪個位置，避免你在拿的時候卡住拿不出來。如果你的背包真的要來做阻擋，應該是兩隻手推出去，然後往他臉上撞，撞完之後就要跑。摺疊傘一樣打開來，先往他臉上推，推了之後就跑，這樣才是最好的方式。」

隨機砍人案件後，現在市面上防狼噴霧和簡易盾牌詢問度都明顯暴增，而要是真碰上緊急狀況，身上沒物品，其實大眾運輸上也有保命器具。高鐵車廂內，座椅的椅墊只要輕輕一拉，就能拆卸下來，一旦遇到緊急狀況，拆下後可作為簡易盾牌。

另外也有網友指出，桃園捷運月台座椅下方有放置棍子，不過桃捷強調，目前座椅下棍子已經收起，但在北段部分逃生門附近仍有放置，但僅限工作人員使用，避免成為非必要衝突工具。

