遇持刀者「首要拉開距離」 要不要大喊示警？專家給出「10公尺」保命關鍵

台北市昨（19）日發生北捷、中山商圈連環隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈後持刀砍人，最後墜樓身亡。對此，獲得美國刀匠協會「熟練刀匠（Journeyman Smith, J.S.）」認證的鍛刀師「柴犬」指出，面對持刀者時，民眾唯一安全的應對方式就是「保持距離」，切勿貿然接近。

「柴犬刀具」粉專分析現場影片指出，嫌犯所持刀具目測刀刃長約10英吋，約25公分，外型類似電影《浴血任務2》中出現的Toothpick Knife複刻品，但無法百分之百確認。柴犬直言，這種尺寸的刀具具備極高殺傷力，「那種尺寸的刀，你完全無法近身」。

柴犬說明，面對持刀者，最安全的做法是拉開距離，若要制止歹徒，須具備人數優勢並搭配比刀具更長的器具，例如棍棒類工具，或使用防狼噴霧干擾後迅速撤離，避免正面衝突。

至於是否應該大聲呼喊「有人拿刀」提醒周圍民眾，柴犬認為必須審慎評估雙方距離。他建議，若與持刀者距離在10公尺以上、約兩台車長的範圍外，可在高度警戒並逐步後退的情況下嘗試示警；但若距離在10公尺內，大聲呼喊反而可能激怒歹徒，使自己成為優先攻擊目標。

柴犬指出，上述距離判斷是參考美國警方因應刀械攻擊的「21英呎原則」（約6.4公尺），但考量一般民眾的反應速度與風險，他刻意將安全距離拉長至10公尺，並以汽車長度作為更直觀的判斷基準。

此外，針對外界關注兇刀型號，柴犬也表示，使用或購買特定造型、辨識度高的刀具，並不會讓犯嫌「英雄化」，反而會在警方偵辦時提供更多線索，相較於一般美工刀或廚刀，更容易縮小查詢範圍、追查購買管道。

柴犬最後再次強調，無論刀具尺寸大小，只要在公共場所看到有人無端拔刀，「一定要保持距離」，並以自身安全為第一優先。

