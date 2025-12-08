校園性影像事件再度引起社會關注，一名未成年學生因遭同學違反意願錄製不雅畫面，被迫生活在恐懼中，於8日出面開記者會，希望政府能設立更友善的兒少申訴平台。根據最新統計，13至17歲的性影像受害者占比高達32.9%，而性侵害被害人中12至18歲更占52.6%。民間團體提醒，許多學生面對性騷擾時不知如何應對，呼籲教育部加強保護教育，避免校園性暴力成為常態。

遇校園性影像事件 受害生盼設兒少求助平台（圖／TVBS）

這名未成年受害學生在記者會上表示，曾遭校內男同學以性暴力對待，當下感到不適且無法抗拒，非常無助，只能透過記者會尋求援助。她在不知情、未經同意的情況下被同學錄製「性影像」，雖然要求對方刪除，但未獲改善，使她被迫活在恐懼中。她呼籲政府能建立友善的求助平台，協助像她這樣的受害者。

衛福部性影像處理中心去年統計顯示，性影像被害人中13至17歲的比例達32.9%，為所有年齡層中最高；性侵害被害人中12至18歲更高達52.6%。國民教育行動聯盟蒐集近9000份有效問卷，發現「遇到性騷擾該怎麼辦？」這個議題高居學生關心的第三名，顯示學生對此問題的迷惑與關注。

國民黨立委王育敏強調，轉傳性影像本身就是犯罪行為，但許多孩子可能未接收到這樣清楚的法令訊息，她認為政府在這方面的教育工作做得太少。對此，教育部次長朱俊彰表示，目前正與衛福部合作建立求助平台，服務對象不僅包括學生，也包括社會大眾。

學生遇性騷恐霧煞煞 民團籲補上保護課（圖／TVBS）

衛福部保護司司長張秀鴛指出，現今兒少可透過市話、手機或網路使用113專線，全天候提供諮詢求助。她補充說，如果教育部有跨部會合作需求，可以在兒少性剝削諮詢會或平台中提案，建立友善處理機制。

然而，國教行動聯盟理事長王瀚陽對現有通報系統提出質疑，他表示現行機制會再次向受害學生確認情況，可能增加孩子的恐懼與恐慌。他建議建立直接性的求助平台和管道，以減少這類問題。國教盟也呼籲增加保護課時數，強化學生相關知識和認知，避免校園性暴力成為常態。

