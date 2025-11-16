遇水災70支「市值200萬」手機被沖走 …闆準備愛心餐意外全數找回

社會中心／宜蘭報導

林姓通訊老闆在準備愛心餐時，意外找回市值200萬元被沖走的手機。（示意圖／PIXABAY）

受先前鳳凰颱風重創，宜花地區多處傳出災情，其中尤其以蘇澳地區淹水情況最為嚴重，一名林姓通訊行老闆的70支全新手機甚至因此全數被沖走，初估損失200萬元。雖然林男相當痛心，也有報警請求協助，但也沒抱太大希望；沒想到，林男在災後準備愛心餐給受災戶時，卻意外從當地加油站人員口中得知手機下落，讓這批價值不斐的商品失而復得，可說是好人有好報。

據了解，因為鳳凰颱風的重挫，蘇澳地區淹水超過半層樓高，而這也導致林男通訊行的多支全新手機全遭洪水沖走，其中包括約50至60支iPhone手機和多支三星高階手機及平板被沖走，總市價約100多萬至200萬元。即便林男非常心痛，但救災仍是他心中的第一首選。

日前他在附近發放愛心餐食，洽好有加油站人員在清理災後泥濘時，發現了裝滿了70支價值近200萬手機的手機櫃子，因此馬上上前詢問。

林男查看後，確認就是他們原以為被偷或是被沖走的手機櫃；不過，雖然這批手機雖然外包裝都還沒拆，但已泡水好幾天，因此林男小心翼翼將這些電子產品一個個裝進袋子裡，心中對於這些失而復得的貴重物品感到無比欣慰。



