遇火災怎麼辦？關鍵時刻勿躲浴室 消防署揭1逃生原則

請務必謹記火場逃生避難原則，往下、往外逃生。圖：消防署提供

建築物火災往往發生在日常生活中不經意之處，而火災初期之應變行動，決定後續避難逃生之成敗。消防署提醒民眾，火場應變分秒關鍵，唯有事先規劃逃生計畫，才能在火災發生時冷靜應對，確保家人生命安全。請務必謹記火場逃生避難原則，往下、往外逃生，若逃生路徑已有濃煙無法逃生，則改往未起火相對安全的空間關門避難，並撥打119等待消防人員救援。火場以保命求生為首要目標，不可為了收拾財物或尋找濕毛巾而延誤時間、也絕對不可搭乘電梯逃生、並且切勿躲在浴室。

廣告 廣告

在電氣使用上，民眾應牢記「5不1沒有」原則。圖：消防署提供

消防署也提到，在電氣使用上，民眾應牢記「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。在抽菸安全方面，切勿在床上吸菸，並養成隨手熄滅菸蒂的習慣。

為掌握火災初期的黃金應變時間，應設有火警自動警報設備或住警器，以即早偵知火災進行應變。同時，為避免火勢蔓延，應減少起火處周邊可燃物，因此裝修請使用耐燃材料及防焰製品。火場無情，唯有學習火災預防及應變知識，平時謹記逃生避難原則，才能保障民眾生命財產的安全，相關防火安全逃生知識歡迎大家到消防防災館查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中國官媒公布沈伯洋住址資訊 陸委會怒批：暴露對法治、人權的無知

捨身阻北捷大屠殺！英雄余家昶今告別式 590則悼念紙條送最後一程