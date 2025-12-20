遇煙霧彈攻擊怎麼辦？醫授6招自保：濕布遮口鼻、避免揉眼睛

張文。翻攝畫面



昨（9/19）晚間，台北車站及中山車站接連發生恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，嫌犯先是在車站內、馬路上連續丟擲煙霧彈後隨機砍人，造成現場一片混亂。醫師姜冠宇也在臉書上說明煙霧彈的用途、危害及自保措施，提醒民眾應了解基本的自保原則和自我照顧方式。

整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，雖然目前尚不清楚這位嫌犯投擲煙霧彈的成分及目的，但根據過往經驗，煙霧彈的影響程度會根據其成分與用途而有所不同。他指出，煙霧彈常見成分包括氧化劑、燃料、冷卻劑與染料，當煙霧在空氣中擴散時，可能會刺激呼吸道，引發咳嗽、喘鳴、喉嚨緊縮，並導致血氧下降。

姜冠宇解釋，若煙霧彈含有專業用途的遮蔽成分如氯化鋅（ZnCl₂），在密閉空間或高濃度暴露下，可能會引發化學性肺炎、肺水腫等嚴重後果，甚至可能導致延遲性惡化；若使用的是鎮暴用的刺激性煙霧，如催淚瓦斯，則可能會引發咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮或喉痙攣，部分人還可能因迷走神經反射而昏厥。

姜冠宇指出，若暴露於煙霧後，若休息後仍出現持續咳嗽、講話困難、嘴唇發紫，甚至出現血氧偏低、嘴唇發紫、意識變差、咳出粉紅泡沫痰/血痰等症狀，或有氣喘、慢性肺病、心臟病等病史者，應儘速就醫檢查，因為這些症狀可能是由煙霧引發的急性傷害，及時就醫是減少傷害的關鍵。

面對煙霧彈攻擊時，姜冠宇提供了一些現場自保原則，第一時間應立即遠離煙霧來源，民眾應避免逆向回到事發地點，盡量向出口或牆邊移動，避免被人群擠壓；若未能佩戴口罩，可用衣物遮住口鼻，若可能，濕潤布料效果更佳，但不應因為遮擋而延誤撤離。此外，移動過程中採取快步行走方式，避免奔跑和推擠，減少踩踏風險，保持冷靜。

而當遇到煙霧濃度過高、視線模糊時，應扶牆行走，保持低姿態避免跌倒；現場若有不明物體，應避免觸碰，防止高溫或二次危險發生。離開現場後，若眼睛、鼻子刺痛或皮膚灼痛，應立即用大量清水沖洗眼部與皮膚，並盡快更換衣物。

姜冠宇提醒，若現場有倒地者，應先確保自身安全，再評估是否有能力協助，並盡量將患者移至空氣較乾淨的地方。必要時可請求他人支援或通報相關人員。

