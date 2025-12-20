遇煙霧彈自保！醫生教4招「布遮口鼻、快走取代奔跑」

嫌犯張文投擲煙霧彈事件引起社會高度關注，不僅造成民眾恐慌，更可能導致嚴重健康問題。專家指出，煙霧彈釋放的有害物質若吸入過多，可能引發肺水腫甚至肺炎。面對此類突發狀況，醫師建議民眾掌握四大自保原則：立即遠離煙霧來源、用布料遮蓋口鼻、以快走代替奔跑，以及在視線不佳時扶牆低姿前進。這些原則與火災逃生方法相似，能有效降低傷害風險。

嫌犯張文投擲煙霧彈造成人群恐慌。（圖／TVBS）

嫌犯張文投擲煙霧彈的行為造成人群恐慌，民眾面對這種情況需了解正確的自保方法。聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰提醒，遇到煙霧彈時有四個重要的應對要點，這些要點與火災逃生原則非常相似。

廣告 廣告

首要原則是立即遠離煙霧來源，往相反方向移動，切勿因好奇心而回頭靠近查看。蘇一峰強調，民眾可以立即使用身邊的布料，無論是手帕、毛巾還是衣服，立刻遮蓋口鼻。若能將布料浸濕效果更佳，因為濕布具有吸附功能，能減少有毒氣體的吸入。

醫師提醒民眾要立刻遠離煙霧來源。（圖／TVBS）

另一項重要原則是以快走取代奔跑，這樣可以避免跌倒，也能減少更嚴重的踩踏意外發生。當煙霧過於濃密導致視線不佳時，蘇一峰建議民眾應扶著牆壁行走，並保持低重心，採取蹲姿一步一步前進。

雖然煙霧彈產生的煙霧與火災現場的煙霧看似相似，但成分卻完全不同。火場的濃煙主要含有一氧化碳和燃燒產生的有毒微離子，會造成嗆傷和中毒。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑解釋，煙霧彈有多種類型，染色煙霧彈含有染劑，而像此次事件中的白煙，可能含有氯化鋅等物質。

如果遇到濃煙時，要扶著牆壓低重心前進。（圖／TVBS）

蘇一峰進一步提醒，煙霧彈釋放的濃煙會刺激眼睛，造成流淚，若吸入過多甚至會導致肺水腫、肺炎等嚴重後果。若不慎接觸煙霧，可先用清水沖洗眼睛，或迅速移動到空氣良好的地方深呼吸，排出吸入的有害物質。若出現胸悶不適感，可能是因吸入過多煙霧影響氣管，導致氣喘症狀，此時應立即就醫處理。

嫌犯張文的無差別攻擊造成嚴重傷亡，這提醒大家必須學習正確的應變方法，以保護自身安全。掌握這些自保知識，能在緊急情況下減少傷害，確保生命安全。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／煙霧彈網路一個賣650元！退役將質疑：管制出大包

北捷中山砍人／北車57歲正義哥阻刀喪命 蔣萬安：給予500萬補償金

北捷中山砍人／戒備升級！蔣萬安：演唱會裝安檢門 4商圈臨檢

北捷中山砍人／外媒關注！稱台這犯罪「罕見」 衛報查煙霧彈來源

