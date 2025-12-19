遇突發危險不慌亂！黑熊學院：常備哨子、防身噴霧 熟記「逃躲打」原則

台北捷運台北車站與中山站今天(19日)連續發生隨機傷人事件，已造成9人受傷，其中4人重傷，震驚社會。黑熊學院提醒，周末人潮眾多，務必要提高警覺，同時也建議民眾平時要養成隨時觀察四周狀況外，也可以隨身常備哨子、防身噴霧，若遇突發危險，也要採「逃躲打」原則自保。

台北捷運位於台北車站M8出口以及中山站出口，今晚驚傳歹徒投擲煙霧彈並砍人事件，歹徒犯案後墜樓身亡。台北市長蔣萬安受訪指出，目前掌握嫌犯為本國籍，87年次，目前因通緝中，詳細犯案動機正在調查中。

由於適逢周五下課下班時間，台北車站以及中山站人潮洶湧，這起事件讓現場民眾驚恐不安。

遇危機愣住很正常但要思考防範之道

對於面對突發危險，黑熊學院晚間在臉書上貼文呼籲民眾務必提高警覺，同時也提供應對突如其來危機時的策略。黑熊學院表示，人遇到突如其來的危險會突然愣在原地很正常，這往往是人們正在收集、思考環境情報，重點是愣住「之後的行動」。

黑熊學院建議民眾未來應該要「提前建立觀念，例如給自己建立一套安全原則，同時要記住它。」

黑熊學院建議民眾可以採取「逃躲打」原則，「逃」是要離攻擊者越遠越好，保持安靜、低調離開現場。「躲」是躲進攻擊者看不到、進不去的地方。「打」是若遇到必須「反擊」，目的是為了平安離開，而不是拚個你死我活，可盡你與周遭的人的能力所及範圍，給予「具侵略性」的反擊。

此外，平常要養成好習慣，應確認逃生出口位置，觀察周遭環境、建立圖面與實體空間的聯想。同時隨時要進行風險評估與保持警覺，同時要培養快速決策能力與制定粗略計畫。

建議常備自保用品保持警覺性

黑熊學院還建議，當遭遇重大危機時，絕對要做的事是確認自身安全與冷靜。而絕對不該做的事情就是停止思考與行動以及英雄主義。

此外，黑熊學院建議大家平常的EDC (Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品）可以常備「哨子」以及「防身噴霧」。哨子是為了讓周圍的人一起提高警覺，如果行有餘力，可以提醒更多人離開現場。很多時候民眾無法即時反應，是因為根本沒意識到「有狀況。」