遇老人頭破倒地！宜蘭3國中生出手救人 目擊者拍照到校找人表揚

宜蘭國中公開表揚3名學生在校外協助傷者就醫。（翻攝Google Maps）

宜蘭昨（29日）有民眾在河濱公園目擊，一名老人頭部流血倒臥在地，3名路過國中生見狀趕緊協助送醫，目擊民眾特地將出手救人的學生拍下，並循線找上學校告知學生善舉，校方事後確認學生身分後，也透過社群公開表揚，不到一天獲得超過3萬人次按讚關注。

宜蘭國中昨（29日）透過社群公開過程，下午一對老夫婦走進校內學務處告知，稍早在宜蘭河濱公園土坡場目擊，一名老人家受傷倒地、頭部流血，恰巧有穿著制服的3名學生在現場，主動上前將老人扶起，並立即撥打電話叫救護車，直到患者順利送醫才離開。

廣告 廣告

校方表示，目擊救援過程的老夫婦特地拍下學生照片，經確認後，為本校904班劉姓、黃姓、藍姓3位同學，經向學生本人詢問後，確認是3人在前往打球路上，發現有人倒臥在地，學生表示，雖然對方意識清楚，但無法行動，才趕快通報救護單位。

校方讚揚學生，在緊急狀況下能冷靜判斷、主動伸出援手，「展現了難能可貴的同理心與責任感，真的值得大家給他們一個大大的肯定」，貼文也附上目擊老夫妻拍下的學生合照。

文章不到一天吸引超過3萬網友關注，許多人也留言誇讚，另外一名自稱受傷老人鄰居也現身留言區致謝，「這位老人住在我們這棟住戶頭有逢（縫）好幾針，平安無事謝謝你們」，而劉姓學生也透過個人帳號回覆：「不客氣舉手之勞而已應該的～」





更多《鏡新聞》報導

宜蘭農場老闆不滿員工跳槽！空拍機投毒3萌寵枉死 遭起訴求處重刑

阿伯摔車回收物翻一地！藍波父女衝下車救援 暖舉破百萬觀看

日網友台南搶拍「離婚500」招牌 老字號事務所凍漲20年成新景點