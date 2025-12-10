遇職場性騷擾 嘉縣府籲：要保全證據

嘉義縣政府。（圖取自google地圖）





為提升職場安全與友善環境，並強化勞工對性騷擾事件的自我保護意識，嘉義縣政府提醒民眾，一旦在工作場所遭遇疑似性騷擾情事，務必「及時保全證據」，才能有效避免權益受侵害，並在後續調查與申訴程序中保障自身權益。

A公司1名女性員工控告一名男主管，在辦公室時藉由肢體接觸摸大腿，甚至在無人的樓梯間評論女性員工外貌，並揚言要給女員工好看等言行，導致女員工身心出現狀況，法官卻因證據不足駁回女員工之告訴。

縣府勞工暨青年發展處指出，性騷擾不僅破壞工作秩序，更對受害者造成心理壓力與職涯影響。根據「性別平等工作法」規定，遭遇職場性騷擾的勞工可向雇主提出申訴，雇主亦負有受理、調查及採取必要處置的責任。然而，事件初期往往因害怕、羞愧或不知如何處理，錯失重要證據，導致後續難以釐清真相。

為避免權益受損，縣府呼籲記得掌握以下「五大證據保全重點」：

1、保存文字記錄：如 LINE、簡訊、社群媒體私訊、電子郵件等不當邀約或言語訊息。

2、記錄事件細節：包含日期、時間、地點、對話內容、相關行為及在場人員，可立即寫下或自行錄音。

3、保留實體或影像證據：例如不當肢體接觸造成的痕跡照片、工作場合的監視錄影畫面（依程序依法取得）。

4、尋求協助者證言：若事件發生後向同事、主管或親友傾訴，可請對方陪同作為見證人。

5、及早提出申訴：可向公司內部申訴管道或向地方主管機關提出性騷擾申訴，由專責人員協助調查。

勞青處長陳奕翰強調，遇到疑似性騷擾情事，請不要自行承受或選擇沉默。保全證據並尋求協助，是保護自己的重要第一步。縣府將持續透過宣導、輔導及案件處理，保障縣內勞工在安全、尊重的環境中工作。如需申訴或諮詢，可致電05-3620123轉8044，由專業人員提供協助。



