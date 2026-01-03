遇股災也不跑！神人長抱4年「0050正二」 報酬率169%驚呆全網：心臟很大顆

有股市神人長抱高槓桿ETF0050正2，近四年投報率169%，引起網友熱議。（翻攝自Pexels圖庫）

台股昨（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高。有股民分享長抱近四年0050正2心得，中間遇股災也沒跑，如今報酬率169%，未實現損益狂賺近700萬元，他興奮大喊「台股瘋了，正二也瘋了」。不少網友佩服他存股正二的勇氣，「心臟很大」；但也有人說，「我還是乖乖買正一」。

隨著台股多頭再攻一波，有股民昨日在Dcard發文，分享長抱「元大台灣50正2」（簡稱0050正2）的投資成果，據了解，原PO持有0050正2長達近四年，如今跟著台股創新高，投資報酬率也持續增加。他貼出庫存損益表，寫道「台股瘋了，正二也瘋了」。原PO也說，「資產狂飆的感覺真的好可怕啊」。

廣告 廣告

根據原PO的損益表顯示，他持有29張0050正二，平均成本買在135元，成本392萬多元，現在市值來到1083萬多元，未實現損益近700萬元，投資報酬率達169%，相當驚人。

貼文一出，引發網友熱議，不少人抱以羨慕的眼光，「到底要怎麽做到看到這種報酬率還不賣」、「太強了」、「感謝台積電，讚嘆台積電」、「心臟很大」、「好賺一直賺」、「正二當存股，佩服大大」、「靠！！你也抱太久了吧」；也有人說，「不敢買，我還是乖乖買正一」。

0050正2是一種槓桿型ETF。ETF正2的運作原理是利用金融衍生工具，如期貨或選擇權，來放大投資組合的報酬率。當投資者買入ETF正2時，等於同時買入兩倍的標的指數，因此當標的指數上漲1%，ETF正2就會上漲2%。

正2有其風險，當標的指數下跌時，ETF正2的跌幅也會放大，因此，專家提醒，投資ETF正2之前，必須充分了解其風險。

更多鏡週刊報導

16歲高中生零用錢買0050！五個月滾出近三成報酬率 掀全網羨慕：贏過80%韭菜

AirPods該怎麼清潔？蘋果點名「這2款卸妝水」是神助手 網笑：最強業配

邱毅座車逆向擋道！離譜違規挨轟「真唱邱」 大安分局警方出手了