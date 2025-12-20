遇襲後站起來！誠品南西店今停業1天 明「復活」恢復正常營業

即時中心／徐子為報導



北捷台北車站與中山站昨（19）日發生隨機傷人事件，嫌犯張文最後於誠品生活南西店墜樓身亡。誠品南西店昨晚間緊急停止營業，並撤出所有人員，今晚也暫停營業，不過根據《民視》掌握的最新消息，誠品生活南西已完成逐層灑淨儀式，明日將「恢復正常營運」。





不過截至目前，誠品尚未發出正式消息，以下為今日稍早發出的聲明全文：



親愛的朋友們，



我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！



讓我們整理心情後再出發，今日12/20（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。



祝願大家



心意安寧 闔家平安健康

