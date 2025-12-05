遇襲遭砍1嫌收押！夏天倫現身北檢 證人身份說明釐清

記者楊佩琪／台北報導

夏天倫抵北檢作證。（圖／翻攝畫面）

「夜店大亨」夏天倫日前在台北市松山區遭林姓男子等人埋伏攻擊，被砍傷左臂，涉案的林姓男子自首，台北地檢署聲押禁見獲准，但還有另名共犯在逃。為釐清案情，北檢5日傳喚夏天倫出庭作證。

夏天倫於11月30日傍晚和女友自健身房離開，欲前往民生東路三段一大樓時，在地下停車場遭遇林男及共犯埋伏，夏天倫左手臂被砍傷，右手臂、眼睛腫脹，女友眼部也受傷，整個犯案過程僅1分多鐘，林男2人逃逸，同夥朝台北市中山區方向逃，林男則在案發後約40分鐘，到民有派出所投案。

有詐欺前科的林男自稱曾是夏天倫的員工，因不滿被酸言酸語，且被無故資遣，才會狹怨報復，但相關細節林男仍不肯透露，犯案用的車子，說是一朋友在入獄前交給他保管，不過林男的手機裡僅有一組律師的電話，警方不排除為幕後主使者提供，持續擴大追捕共犯，林男則被移送北檢，訊後聲押禁見獲准。

